Rác thải ngập ngụa, phủ kín các tuyến đường vành đai Hà Nội

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, nhiều đoạn trên các tuyến đường giao thông huyết mạch của Hà Nội như Vành đai 2 và Vành đai 3 đang bị rác thải bủa vây.
Rác thải tràn lan trên khu vực taluy đường Vành đai 2, gần nút giao Bưởi - Lạc Long Quân, thậm chí nhiều mảnh vỡ thủy tinh còn văng ra mặt đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Bãi rác và phế thải ven đường bốc mùi hôi thối, chủ yếu là rác xây dựng và rác thải sinh hoạt.
Khu vực đường bao quanh Vành đai 2 cũng trở nên nhếch nhác bởi các bãi rác tự phát do người dân tùy tiện đổ bỏ.
Người đàn ông ngang nhiên đốt rác ngay bên vệ đường Vành đai 2, khiến khói đen độc hại bốc lên, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và người tham gia giao thông.
Trước tình trạng rác thải bị đổ trộm ra đường, UBND phường Nghĩa Đô đã dựng nhiều bảng cảnh báo cỡ lớn và lắp đặt camera để kiểm soát và xử lý vi phạm.
Tương tự, dải phân cách đường Vành đai 3 (đoạn Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển) cũng ngập tràn rác thải xây dựng.
Dải phân cách trên Vành đai 3 (đoạn Nguyễn Xiển) ngập ngụa trong rác xây dựng và rác thải sinh hoạt, dù cơ quan chức năng đã đặt biển "Khu vực cấm đổ rác".
Đủ loại rác thải, vật dụng hư hỏng, bao tải gạch đá bị đổ trộm tràn lan, làm xấu cảnh quan Hà Nội.
Người dân sống quanh khu vực Vành đai 3 cho biết, tình trạng xả rác trái phép tại đây diễn ra thường xuyên, nhất là vào thời điểm ban đêm và sáng sớm.
Vỉa hè cạnh Trường Đại học Thăng Long cũng bị rác thải bủa vây.
Rác sinh hoạt và vật liệu xây dựng hư hỏng bị người dân ngang nhiên vứt bỏ ngay trên đường Vành đai 3.
Hành vi đổ rác thải ra đường bị phạt tùy thuộc vào quy mô và phương tiện vi phạm: cá nhân vứt rác trên vỉa hè, lòng đường có thể bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng; người điều khiển xe ô tô đổ rác trái phép ra đường phố có thể bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng.
