Ngôi sao top 2 thế giới thách thức sang Mỹ thi đấu, Lý Hoàng Nam đáp trả

Phát biểu gây chú ý của tay vợt số 2 thế giới Federico Staksrud sau thất bại tại bán kết PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 gây chú ý khi cho rằng các vận động viên Việt Nam phải sang Mỹ thi đấu mới có thể chứng minh năng lực. Trước nhận định này, Lý Hoàng Nam thừa nhận đối thủ “nói cũng có lý do”. Theo anh, mỗi khu vực đều có những khác biệt rõ rệt, đặc biệt là môi trường thi đấu ngoài trời tại Mỹ.

"Tôi cho rằng anh Federico nói cũng có lý, bởi môi trường thi đấu tại Mỹ có nhiều khác biệt, từ thời tiết, bóng cho đến việc thi đấu ngoài trời. Khi thi đấu tại Việt Nam, tôi đã quen với điều kiện ở đây, trong khi các tay vợt hàng đầu thế giới cũng cần thời gian để thích nghi", Hoàng Nam chia sẻ.

Dù vậy, tay vợt số một Việt Nam cũng không né tránh thử thách. Anh cho biết bản thân rất muốn sang Mỹ thi đấu để trải nghiệm và kiểm chứng trình độ. Tuy nhiên, lịch thi đấu dày đặc của hệ thống PPA tại châu Á khiến anh chưa thể sắp xếp thời gian.

Lý Hoàng Nam phản hồi thẳng thắn, cho thấy góc nhìn bình tĩnh nhưng không kém phần tự tin của các tay vợt Việt Nam.

"Bản thân tôi rất muốn sang Mỹ thi đấu, tuy nhiên lịch PPA tại châu Á hiện khá dày nên chưa thể sắp xếp thời gian. Tôi hy vọng vào cuối năm sẽ có cơ hội sang Mỹ để xem các tay vợt ở đó đánh nhanh cỡ nào", anh nói thêm.

Bên cạnh đó, Hoàng Nam đánh giá cao sự thay đổi của các tay vợt quốc tế khi đến Việt Nam lần này. Theo anh, họ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, tập luyện bài bản và thể hiện quyết tâm lớn trong việc chinh phục danh hiệu. Điều đó khiến chất lượng chuyên môn của giải đấu được nâng cao rõ rệt.

Ở góc độ chuyên môn, Hoàng Nam thẳng thắn nhìn nhận pickleball Việt Nam vẫn còn khoảng cách nhất định, đặc biệt ở nội dung đánh đôi. Tuy nhiên, tại nội dung đơn, các tay vợt trong nước đã thể hiện sự tiến bộ đáng kể khi có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ hàng đầu PPA.

Chia sẻ về chiến thắng trước Trương Vinh Hiển ở trận chung kết, Hoàng Nam cho biết anh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn tâm lý. “Vinh Hiển là tay vợt rất khó chơi ở những trận quan trọng. Trước đây tôi từng thua Hiển 2 lần nên lần này đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ. May mắn là mọi chiến thuật đều phát huy hiệu quả”, anh nói.