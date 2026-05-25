Iran cảnh báo rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân nếu Mỹ tấn công vịnh Ba Tư

“Iran sẽ đáp trả mọi hành động gây hấn nhằm vào eo biển Hormuz hoặc sự xâm nhập vào vịnh Ba Tư bằng các biện pháp cứng rắn, đau đớn và chưa từng có tiền lệ, đồng thời triển khai những đối sách nghiêm trọng, bao gồm phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân. Một trong những lựa chọn chiến lược của Iran là khả năng rút khỏi NPT”, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Rezai cho biết ngày 24/5.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan chương trình hạt nhân Iran tiếp tục phủ bóng lên Hội nghị rà soát Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) năm 2026.

Trong tuyên bố bằng văn bản công bố cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho rằng việc hội nghị không thể thông qua văn kiện cuối cùng xuất phát từ những bất đồng liên quan đến Iran.

“Mỹ lấy làm tiếc khi các quốc gia thành viên NPT không đạt được đồng thuận về văn kiện cuối cùng tại Hội nghị rà soát năm 2026”, ông Pigott nêu rõ. “Việc một số quốc gia thành viên NPT không nhìn nhận nghiêm túc mối đe dọa mà Iran đặt ra đối với cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu sẽ tiếp tục được Mỹ đề cập trong các cuộc tiếp xúc sắp tới”.

Quan chức Mỹ khẳng định Washington vẫn “cam kết mạnh mẽ” với ba trụ cột của NPT, gồm giải trừ vũ khí hạt nhân, không phổ biến vũ khí hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Ông đồng thời cho biết Mỹ hoan nghênh sự ủng hộ rộng rãi đối với đối thoại mang tính xây dựng, có thể tạo nền tảng cho các cuộc thảo luận kiểm soát vũ khí trong tương lai.

Ông Pigott cũng cáo buộc Iran không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo NPT.

Ở chiều ngược lại, Bộ Ngoại giao Nga tuần trước nhận định Hội nghị rà soát NPT chưa sẵn sàng đưa ra đánh giá cân bằng về tình hình xung quanh Iran, đồng thời cho rằng các hành động gây sức ép từ Mỹ và Israel đã ảnh hưởng tiêu cực tới cơ chế của hiệp ước.

Phái đoàn thường trực Iran tại Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh hội nghị kết thúc mà không đạt được văn kiện cuối cùng lần thứ ba liên tiếp do các hành động của Mỹ và các đồng minh.

Hội nghị rà soát NPT lần thứ 11 khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York hôm 27/4 và bế mạc ngày 22/5. Sự kiện được tổ chức 5 năm một lần, quy tụ gần như toàn bộ 191 quốc gia thành viên nhằm đánh giá việc thực thi ba trụ cột chính của hiệp ước gồm không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Trong diễn biến liên quan, Fox News ngày 25/5 dẫn các nguồn thạo tin cho biết thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran “đã hoàn tất khoảng 95%”.Theo các nguồn tin này, Tehran về nguyên tắc đã chấp thuận thỏa thuận khung và tiến trình đàm phán hiện chỉ còn những bước cuối cùng.

“Chúng tôi đã đạt đồng thuận về kho dự trữ hạt nhân và eo biển Hormuz, nhưng một số nội dung chi tiết vẫn đang được tiếp tục đàm phán”, một quan chức nói với Fox News.

Tuy nhiên, quan chức này cho biết hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng và sẽ không ký kết “ngay hôm nay hoặc ngày mai”.

Nguồn tin cũng nhận định Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể dành thêm từ 5 đến 7 ngày để hoàn tất thỏa thuận. Nếu Washington không đạt được một thỏa thuận như kỳ vọng, quân đội Mỹ có thể nối lại các đợt không kích nhằm vào Iran.

Trước đó, ông Trump cho biết các thỏa thuận với Tehran vẫn chưa được hoàn tất hoàn toàn, đồng thời khẳng định ông đã chỉ đạo các nhà đàm phán “không vội vàng đạt thỏa thuận” với Iran.