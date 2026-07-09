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Xuất bản ngày 09/07/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 09/07/2026 07:00 AM

Nghịch lý Tesla giao xe kỷ lục 480.000 chiếc, cổ phiếu vẫn lao dốc

(VTC News) -

Tesla giao hơn 480.000 xe trong quý II/2026, tăng 25% so với cùng kỳ và cao hơn 74.000 xe so với dự báo thị trường nhưng cổ phiếu vẫn lao dốc.

VTC News
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