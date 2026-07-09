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Những ngành dự báo tăng điểm chuẩn, thí sinh lưu ý trước khi chốt nguyện vọng Chuyên gia lưu ý thí sinh cân nhắc kỹ khi sắp xếp nguyện vọng, đặc biệt với những nhóm ngành được dự báo tăng điểm chuẩn.

Nghịch lý Tesla giao xe kỷ lục 480.000 chiếc, cổ phiếu vẫn lao dốc Tesla giao hơn 480.000 xe trong quý II/2026, tăng 25% so với cùng kỳ và cao hơn 74.000 xe so với dự báo thị trường nhưng cổ phiếu vẫn lao dốc.

Công nghệ 9/7: Samsung tặng 30 USD khi đặt trước Galaxy Z mới Samsung vừa mở chương trình đặt trước cho dòng Galaxy Z Fold và Z Flip sắp ra mắt tại sự kiện Unpacked ngày 22/7.

Hôn nhân kỳ lạ của 'Ảnh đế số một Hong Kong' và 'ngọc nữ màn ảnh' Gắn bó gần 40 năm, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh là một trong những cặp đôi nổi bật nhất của làng giải trí Hoa ngữ.

Tin xe 9/7: Geely Galaxy TT chạy 725 km, Bentley đặt tên SUV điện đầu tiên Geely Galaxy TT ra mắt với tầm hoạt động tối đa 725 km, Bentley công bố tên SUV điện đầu tiên, Bugatti giới thiệu W16 Mistral độc bản dùng nhiều chi tiết bằng sứ.

Sơ đồ thi đấu World Cup 2026 mới nhất Cập nhật đầy đủ sơ đồ thi đấu, các cặp đấu và hành trình của những ứng viên vô địch tới trận chung kết.

Xác định 4 trận đấu vòng tứ kết World Cup 2026, danh sách 8 đội đi tiếp mới nhất Cập nhật đầy đủ danh sách 6 đội tuyển vượt qua vòng 1/8 World Cup 2026 và thứ tự cặp đấu loại trực tiếp của vòng tứ kết.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất: Lionel Messi độc chiếm ngôi đầu bảng với 8 bàn thắng, theo sau là Kylian Mbappe và Erling Haaland.

Ngã từ độ cao 3m khi hái xoài, người đàn ông liệt hoàn toàn hai chân Sau cú ngã từ cây xoài cao 3m, người đàn ông 62 tuổi bị tổn thương tủy sống, liệt hoàn toàn hai chân và phải tập phục hồi chức năng để đi lại.

Haaland mất ngủ, đội tuyển Na Uy kiện lên FIFA Đội tuyển Na Uy khiếu nại với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vì khách sạn của họ nằm ngay sát công trường xây dựng ồn ào.

Vì sao gọi là chè lam? Chè lam là món quà quê quen thuộc của người Việt, nhưng không phải ai cũng biết lý do vì sao món bánh dẻo thơm này lại có tên gọi đặc biệt như thế.

Xu hướng mới của người mua nhà: Ưu tiên gói vay dài hơi Trước những biến động về lãi suất, người mua nhà hiện có xu hướng tìm đến các dự án có gói vay dài hơi, thay vì những gói vay ngắn hạn.

Giá xăng dầu hôm nay 9/7: Trung Đông 'nóng' lên, giá dầu cao nhất nhiều tuần Lúc 6h ngày 9/7, giá dầu WTI đứng ở mức 74,56 USD/thùng, tăng 2,19 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở mức 78,02 USD/thùng, tăng 3,86 USD/thùng.

Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026 mới nhất Chi tiết lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026 mới nhất: Danh sách trận đấu, giờ thi đấu, kênh phát sóng trực tiếp vòng tứ kết.