Ngạt khí trên tàu hàng ở Khánh Hòa, 5 người thương vong

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6 - Công an tỉnh Khánh Hòa đưa các nạn nhân ra ngoài (Nguồn: CACC)

Ngày 17/3, theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6 (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, trên địa bàn xã Cà Ná (tỉnh Ninh Thuận cũ) xảy ra vụ ngạt khí trên tàu hàng khiến 5 người thương vong.

Vụ việc xảy ra tại tàu hàng Trường Nguyên 18 đang neo đậu ngoài khu vực Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná (thôn Thương Diêm 2, xã Cà Ná) chờ lịch vào cảng bốc hàng.

Lực lượng chức năng đang tiếp cận khu vực ngạt khí, đưa nạn nhân ra ngoài.

Thông tin ban đầu, lúc 18h ngày 16/3 ông Trần Đức Tài (45 tuổi, máy phó), xuống hầm tàu sâu hơn 2 m bơm nước ra ngoài. Một lúc sau, không thấy ông Tài quay lên, anh Thái Văn Thịnh (25 tuổi, thợ máy), xuống hầm kiểm tra, sau đó cũng không quay trở lại.

Các thuyền viên khác đến hỗ trợ xuống hầm kiểm tra nhưng cũng không thấy ai lên. Lúc này, các thuyền viên trên tàu xác định có 5 người kẹt dưới hầm. Những người còn lại trên tàu đã nhanh chóng đưa được 4 nạn nhân lên boong để sơ cứu, đồng thời chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Trong đó, 2 nạn nhân đã tử vong, 2 nạn nhân bị thương và 1 người mắc kẹt bên dưới.

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 (Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Khánh Hòa) điều 7 chiến sĩ đến hiện trường.

Hiện trường vụ việc.

Lực lượng chức năng xác định khu vực nạn nhân mắc kẹt là khoang đáy của tàu, đang ngập nước, không gian kín, thiếu oxy, tiềm ẩn nguy hiểm cao. Lực lượng CNCH đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ như bơm hút nước, sử dụng thiết bị chuyên dụng tiếp cận không gian hẹp, dựng hệ thống giá ba chân để đưa cán bộ xuống sâu tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 7h30 ngày 17/3, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được vị trí nạn nhân cuối cùng và đưa thi thể ra ngoài, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Danh sách các nạn nhân tử vong là công dân tỉnh Nghệ An gồm: Lê Văn Đệ (47 tuổi), Trần Đức Tài và Trần Văn Dũng (55 tuổi). Hai nạn nhân bị thương gồm Bùi Văn Quý (thuyền trưởng) và Thái Văn Thịnh (thợ máy) đã được đưa đi cấp cứu.

Theo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, hiện sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định, đang thở oxy và tiếp tục được theo dõi, điều trị. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ngạt khí trong không gian kín dưới hầm tàu. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.