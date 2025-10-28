8 người trong gia đình nghi ngạt khí máy phát điện, 4 người tử vong

Liên quan đến vụ ngạt khí khiến 8 người trong cùng gia đình phải nhập viện cấp cứu, chiều 28/10, Công an xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng, xác nhận 4 nạn nhân không qua khỏi.
Trước đó, khoảng 11h30 cùng ngày, người dân phát hiện tại một gia đình có 8 người (gồm 4 người lớn và 4 trẻ nhỏ) ở thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây, bị ngất xỉu do ngạt khí.
Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tổ chức đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.
Theo lãnh đạo xã Điện Bàn Tây, do cúp điện, gia đình này phát máy phát điện để nằm ngủ trong phòng có bật điều hòa thì bị ngạt khí.
Trước đó, do tình hình mưa lớn tại TP. Đà Nẵng kéo dài, ngập lụt trên diện rộng, Công ty điện lực đã chủ động tạm ngừng cung cấp điện tại các khu vực ngập lụt nghiêm trọng để đảm bảo an toàn cho người dân. Công ty Điện lực Đà Nẵng có 15.899 khách hàng (1,81%) và 213 trạm biến áp phân phối (2,07%) đang mất điện, công suất bị ảnh hưởng khoảng 5,05 MW (0,52%).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 3h sáng 28/10, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) tiếp tục duy trì ở mức đặc biệt lớn, dao động sát mốc lũ lịch sử.
Toàn bộ khu vực hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn đang ngập sâu gần 3m. Nước lên nhanh khiến nhiều gia đình phải sơ tán trong đêm, tài sản được di chuyển lên cao nhằm hạn chế thiệt hại. Số liệu đo tại các trạm cho thấy mực nước đều vượt ngưỡng BĐ3: Ái Nghĩa 10,14m (trên BĐ3 1,14m), Câu Lâu 5,15m (trên BĐ3 1,15m), Hội An 3,06m (trên BĐ3 1,06m).
Nhiều vị trí hiện chỉ thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2007 vài centimet, nhưng đã cao hơn trận lũ năm 2017 từ 8 đến 20cm, cho thấy mức độ nguy hiểm rất lớn đối với dân cư vùng ven sông.
Dự báo lũ trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn và Tam Kỳ tiếp tục đạt đỉnh rồi rút chậm do nước thoát ra biển hạn chế khi triều cường còn cao. Các vùng trũng thấp như Quế Phước, Nông Sơn, Đại Lộc, Gò Nổi, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề, ngập sâu diện rộng có thể kéo dài trong vài ngày tới.
