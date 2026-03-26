Nam thanh niên bị đánh chảy máu đầu khi ngồi trong quán cơm ở TP.HCM

Người đàn ông bị đánh chảy máu đầu khi đang ngồi ăn cơm.

Ngày 26/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hung khi đang ngồi ăn tại quán cơm. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào ngày 19/3 trên đường Phạm Đức Sơn, phường Phú Định (TP.HCM).

Hình ảnh từ clip cho thấy, khi nam thanh niên đang dùng bữa, hai người phụ nữ cùng một người đàn ông đi đến và xảy ra tranh cãi, được cho là liên quan đến việc đậu xe.

Đang ngồi ăn trong quán cơm ở phường Phú Định (TP.HCM), nam thanh niên bất ngờ bị người đàn ông dùng nón bảo hiểm đánh nhiều lần vào đầu.

Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông bất ngờ cầm nón bảo hiểm, liên tiếp đánh vào vùng đầu của nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ, nam thanh niên chỉ kịp ôm đầu chống đỡ, chiếc điện thoại trên tay cũng bị đánh rơi xuống đất.

Vụ việc khiến nạn nhân bị thương, phải nhập viện điều trị. Sau đó, người này đã đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Định đã mời các cá nhân liên quan lên làm việc. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, Công an TP.HCM cũng khởi tố, bắt tạm giam hai người liên quan vụ chửi bới, hành hung người đi đường xảy ra cùng ngày 19/3.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h45, anh P.M.T. (31 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe máy trên đường Lê Đức Anh, hướng từ ngã tư Gò Mây đi vòng xoay An Lạc. Khi đến khu vực phường Bình Tân, người này dừng xe sát lề đường để mua vé số.

Ít phút sau, một ô tô do Trần Văn Khánh điều khiển, chở theo Nguyễn Minh Tuấn chạy đến phía sau, liên tục bấm còi rồi vượt lên, dừng xe phía trước.

Tại đây, Tuấn xuống xe, tiến lại gần, chửi bới và đe dọa anh T. Khánh cũng rời ô tô, lớn tiếng, chỉ tay vào mặt nạn nhân. Chưa dừng lại, người này dùng cùi chỏ đánh trúng vùng mặt, mũi của anh T., khiến giao thông khu vực bị ùn ứ.

Sau khi xảy ra vụ việc, cả hai lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Ngay khi phát hiện clip lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Bình Tân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ, xử lý theo quy định.