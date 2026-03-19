Kẻ hành hung CSGT đang điều tiết giao thông trong đợt mưa lũ ở Huế lĩnh án

Ngày 19/3, TAND khu vực 1 – TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đức Hạnh (SN 1993, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) về tội 'Chống người thi hành công vụ'.

Theo cáo trạng, khoảng 16h30 ngày 30/10/2025, Tổ công tác Đội 2, Phòng CSGT Công an TP. Huế làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại khu vực cầu Vỹ Dạ (phường Vỹ Dạ).

Bị cáo Lê Đức Hạnh bị tuyên phạt 12 tháng tù do hành hung CSGT đang điều tiết giao thông trong đợt mưa lũ lịch sử ở Huế năm 2025.

Thời điểm này, lượng phương tiện qua cầu đông, nhiều ô tô đỗ tránh lũ khiến giao thông ùn ứ. Trong lúc điều tiết, lực lượng chức năng phát hiện Lê Đức Hạnh điều khiển xe máy đi sai phần đường nên ra hiệu lệnh yêu cầu quay đầu để bảo đảm an toàn.

Dù được giải thích, Hạnh không chấp hành, còn có lời lẽ chống đối, lách xe bỏ đi. Chạy được khoảng 30m, bị cáo bất ngờ dừng xe, quay lại lao đến tấn công cán bộ CSGT tên Phạm Quang Anh đang làm nhiệm vụ.

Hạnh đá vào vùng bụng dưới khiến cán bộ CSGT quỳ xuống đường, rồi tiếp tục đấm liên tiếp vào vùng mặt. Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ cùng người dân khống chế, bắt giữ Hạnh đưa về trụ sở Công an phường Vỹ Dạ.

Vụ việc khiến cán bộ CSGT Phạm Quang Anh bị xây xát ở đầu gối trái và vùng dưới gò má bên phải, phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm hoạt động đúng đắn của lực lượng thi hành công vụ, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lê Đức Hạnh 12 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ".

Được biết, Lê Đức Hạnh từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” (năm 2010).

Thời điểm bị bắt và đưa về trụ sở công an, kết quả test nhanh cho thấy Lê Đức Hạnh dương tính với ma túy đá và cần sa; kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở cho kết quả 0,094mg/lít khí thở.