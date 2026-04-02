Nam sinh Việt trúng tuyển Đại học Stanford danh tiếng

(VTC News) -

Chu Quang Huy, học sinh lớp 12 chuyên Lý Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, vừa nhận thư trúng tuyển từ Stanford University (Mỹ) cho ngành Civil Engineering (Kỹ sư xây dựng).

Theo bảng xếp hạng của QS, Stanford đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu. Trường nổi tiếng với các chương trình hàng đầu về khoa học máy tính, kinh doanh và kỹ thuật.

Huy cho biết nhận được thư báo kết quả vào khoảng 6h sáng ngày 28/1. “Khi mở thư thấy chữ ‘Congratulations’, em vẫn đọc hết toàn bộ nội dung vì chưa tin đó là sự thật. Sau đó em chạy sang phòng bố mẹ để báo tin và cùng ăn mừng”, Huy chia sẻ.

Ý định theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật xây dựng của Huy hình thành từ khá sớm. Khi còn học lớp 8, nam sinh thường đạp xe qua công trường của người quen và tò mò về cách các công trình được xây dựng bền vững trong nhiều năm.

Sự quan tâm đó dần phát triển thành niềm yêu thích với môn Vật lý. Huy bắt đầu theo học lớp chuyên Lý từ cuối cấp THCS và đạt giải Nhất học sinh giỏi môn Khoa học cấp thành phố Hà Nội năm lớp 9.

Bước vào bậc THPT, nam sinh chủ động tìm kiếm các cuộc thi và hoạt động nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật. Những trải nghiệm đời sống như tình trạng ùn tắc giao thông trên đường đi học hay các vụ tai nạn giao thông từng chứng kiến cũng khiến Huy quan tâm nhiều hơn đến bài toán hạ tầng và hệ thống giao thông đô thị.

Ngoài ra, Huy cho rằng Kỹ sư xây dựng là ngành có tính liên ngành cao. “Em thích nhiếp ảnh nên thấy kỹ thuật xây dựng có sự kết hợp giữa khoa học và yếu tố nghệ thuật, đặc biệt ở góc độ kiến trúc và thiết kế”, Huy nói.

Dù có anh trai từng du học Mỹ, Huy cho biết đến cuối năm lớp 10 mới bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị hồ sơ du học. Nam sinh tìm hiểu về Stanford qua các vlog của du học sinh Việt Nam và một buổi chia sẻ của giáo sư từ trường này khi tới thăm Trường chuyên Sư phạm.

Đối với các bài thi chuẩn hóa, Huy xây dựng chiến lược ôn tập riêng. Nam sinh đạt SAT 1570/1600 và IELTS 7.5.

Với SAT (thi tháng 3/2025), nam sinh tập trung vào vốn từ vựng học thuật bằng phương pháp kỷ luật “cramming” kết hợp lặp lại ngắt quãng (spaced repetition).

“Thay vì học ít từ nhưng cố nhớ hoàn toàn, em học số lượng lớn hơn rồi ôn lặp lại nhiều lần để tăng khả năng ghi nhớ”, Huy chia sẻ.

Nam sinh đam mê nhiếp ảnh và thường xuyên mang theo chiếc máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống.

Với IELTS (thi tháng 10/2025), do có nền tảng tốt ở hai kỹ năng Đọc và Nghe, Huy dành nhiều thời gian hơn cho Viết và Nói. Nam sinh luyện viết theo cấu trúc từng dạng đề và luyện nói với giáo viên để học thêm các cụm từ tự nhiên của người bản địa.

Theo Huy, thách thức lớn nhất trong quá trình nộp hồ sơ là tìm ý tưởng cho các bài luận cá nhân. Nam sinh dành nhiều thời gian tìm hiểu thông tin về trường thông qua website, video và các kênh truyền thông để thể hiện sự phù hợp giữa bản thân với chương trình đào tạo.

Bài luận chính của Huy xoay quanh sự thay đổi trong cách nhìn về các công trình xây dựng. Nam sinh kể lại trải nghiệm khi tham gia thiết kế một không gian sinh hoạt tại trường. Ban đầu, Huy cho rằng khu trung tâm được thiết kế khá đơn giản và chưa thực sự nổi bật. Tuy nhiên, khi công trình đi vào sử dụng, nơi này lại trở thành điểm tụ tập quen thuộc của nhiều học sinh.

“Từ đó em nhận ra giá trị của một công trình không chỉ nằm ở thiết kế, mà còn ở cách nó phục vụ con người và được người sử dụng tiếp tục ‘hoàn thiện’ theo thời gian”, Huy chia sẻ.

Theo nam sinh, chính suy nghĩ này đã định hình mong muốn theo đuổi kỹ sư xây dựng với định hướng thiết kế các công trình có tính ứng dụng cao, phục vụ nhu cầu thực tế của cộng đồng.

Huy dự kiến sang Mỹ nhập học vào mùa thu năm nay. Trong thời gian trước khi lên đường, nam sinh dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về chương trình đào tạo chuyên ngành tại Stanford.

Về lâu dài, Huy đặt mục tiêu tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng và cân nhắc kế hoạch khởi nghiệp cùng anh trai sau khi tốt nghiệp. Nam sinh cho biết mong muốn tham gia vào các dự án hạ tầng có tính ứng dụng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến giao thông và phát triển đô thị bền vững.