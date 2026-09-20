Cập nhật kết quả Đồng Nai vs Công an Hà Nội ngày 20/9, tỷ số mới nhất

(VTC News) -

● V.League Đồng Nai 0 - 3 CAHN ĐANG CẬP NHẬT

Trận Đồng Nai vs Công an Hà Nội thuộc vòng 3 V.League 2026-2027 diễn ra lúc 18h ngày 20/9 trên sân Bình Phước (Đồng Nai). Đồng Nai chưa có điểm sau 2 vòng đầu, trong khi Công an Hà Nội toàn thắng và có 6 điểm. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Đồng Nai vs Công an Hà Nội mới nhất.

Đồng Nai ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 2 Dương Văn Khoa TM 3 Huỳnh Sinh 5 Nguyễn Thành Lộc 7 Milos Vulic 9 Ivan Virgil Andrei 15 Nguyễn Hữu Tuấn 16 Lê Văn Sơn 17 Phạm Văn Phong 20 Lưu Tự Nhân 77 Sầm Ngọc Đức 91 Lê Thanh Bình Công an Hà Nội ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Nguyễn Filip TM 7 Cao Pendant Quang Vinh 9 Nguyễn Đình Bắc 10 Leonardo Artur De Melo 11 Lê Phạm Thành Long 19 Nguyễn Quang Hải 38 Nguyễn Adou Leygley Minh 55 Frans Dhia Jirjis Putros 68 Bùi Hoàng Việt Anh 88 Lê Văn Đô 90 Brayan Andres Perea Vargas

Thông tin trước trận Đồng Nai vs Công an Hà Nội

Đồng Nai đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng trước vòng 3, chưa có điểm sau hai trận. Đội bóng này lần lượt thua Thể Công Viettel 0-2 và Hà Tĩnh 0-1, chưa ghi bàn và nhận 3 bàn thua.

Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Đồng Nai thắng 6 và thua 4, ghi 19 bàn, thủng lưới 7 lần. Trước khi bước vào V.League 2026-2027, đội từng có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước Long An, TP.HCM và Văn Hiến.

CLB Công an Hà Nội đấu với Đồng Nai ở vòng 3 V.League.

Công an Hà Nội đứng thứ 3 với 6 điểm sau hai vòng, toàn thắng trước Hà Tĩnh 2-0 và Thể Công Viettel 1-0. Đội bóng của HLV Alexandre Polking chưa thủng lưới bàn nào tại V.League mùa này.

Tính 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Công an Hà Nội thắng 7, hòa 1 và thua 2, ghi 20 bàn, nhận 8 bàn thua. Trận gần nhất của đội bóng thủ đô là thất bại 1-4 trước Gamba Osaka tại AFC Champions League Elite ngày 15/9.

Đồng Nai và Công an Hà Nội chưa từng gặp nhau kể từ khi CLB Công an Hà Nội lên hạng, đổi tên và xây dựng lại lực lượng vào năm 2023.