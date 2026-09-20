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Xuất bản ngày 20/09/2026 06:56 PM
Xuất bản ngày 20/09/2026 06:56 PM

Cập nhật kết quả Đồng Nai vs Công an Hà Nội ngày 20/9, tỷ số mới nhất

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Đồng Nai vs Công an Hà Nội mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Đồng Nai đấu Công an Hà Nội thuộc vòng 3 V.League hôm nay.

V.League
Đồng Nai
0-3
CAHN
ĐANG CẬP NHẬT

Trận Đồng Nai vs Công an Hà Nội thuộc vòng 3 V.League 2026-2027 diễn ra lúc 18h ngày 20/9 trên sân Bình Phước (Đồng Nai). Đồng Nai chưa có điểm sau 2 vòng đầu, trong khi Công an Hà Nội toàn thắng và có 6 điểm. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Đồng Nai vs Công an Hà Nội mới nhất.

Cập nhật kết quả Đồng Nai vs Công an Hà Nội ngày 20/9, tỷ số mới nhất - 2
Đồng Nai
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
2
Dương Văn Khoa
TM
3
Huỳnh Sinh
5
Nguyễn Thành Lộc
7
Milos Vulic
9
Ivan Virgil Andrei
15
Nguyễn Hữu Tuấn
16
Lê Văn Sơn
17
Phạm Văn Phong
20
Lưu Tự Nhân
77
Sầm Ngọc Đức
91
Lê Thanh Bình
Cập nhật kết quả Đồng Nai vs Công an Hà Nội ngày 20/9, tỷ số mới nhất - 3
Công an Hà Nội
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Nguyễn Filip
TM
7
Cao Pendant Quang Vinh
9
Nguyễn Đình Bắc
10
Leonardo Artur De Melo
11
Lê Phạm Thành Long
19
Nguyễn Quang Hải
38
Nguyễn Adou Leygley Minh
55
Frans Dhia Jirjis Putros
68
Bùi Hoàng Việt Anh
88
Lê Văn Đô
90
Brayan Andres Perea Vargas

Thông tin trước trận Đồng Nai vs Công an Hà Nội

Đồng Nai đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng trước vòng 3, chưa có điểm sau hai trận. Đội bóng này lần lượt thua Thể Công Viettel 0-2 và Hà Tĩnh 0-1, chưa ghi bàn và nhận 3 bàn thua.

Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Đồng Nai thắng 6 và thua 4, ghi 19 bàn, thủng lưới 7 lần. Trước khi bước vào V.League 2026-2027, đội từng có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước Long An, TP.HCM và Văn Hiến.

CLB Công an Hà Nội đấu với Đồng Nai ở vòng 3 V.League.

CLB Công an Hà Nội đấu với Đồng Nai ở vòng 3 V.League.

Công an Hà Nội đứng thứ 3 với 6 điểm sau hai vòng, toàn thắng trước Hà Tĩnh 2-0 và Thể Công Viettel 1-0. Đội bóng của HLV Alexandre Polking chưa thủng lưới bàn nào tại V.League mùa này.

Tính 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Công an Hà Nội thắng 7, hòa 1 và thua 2, ghi 20 bàn, nhận 8 bàn thua. Trận gần nhất của đội bóng thủ đô là thất bại 1-4 trước Gamba Osaka tại AFC Champions League Elite ngày 15/9.

Đồng Nai và Công an Hà Nội chưa từng gặp nhau kể từ khi CLB Công an Hà Nội lên hạng, đổi tên và xây dựng lại lực lượng vào năm 2023.

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