MyTV Sport Hub: 'Trợ lý AI' dành cho fan World Cup 2026

(VTC News) -

Với người hâm mộ bóng đá, World Cup không chỉ là những trận cầu kéo dài 90 phút. Cảm xúc thường bắt đầu từ nhiều giờ trước khi bóng lăn, khi người xem háo hức tìm hiểu đội hình ra sân, phong độ của các ngôi sao hay dự đoán cơ hội đi tiếp của đội tuyển mình yêu thích.

Và sau tiếng còi mãn cuộc, hành trình ấy vẫn tiếp tục với những cuộc tranh luận về chiến thuật, những khoảnh khắc đáng nhớ hay các câu chuyện bên lề hấp dẫn.

Một “không gian thể thao” chuyên biệt cho mùa World Cup 2026 trên MyTV.

Đặc biệt tại FIFA World Cup 2026 – kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu – lượng thông tin, dữ liệu và nội dung đồng hành sẽ tăng lên chưa từng có. Khi đó, nhu cầu của người hâm mộ không còn đơn thuần là xem trực tiếp trận đấu, mà là được theo dõi toàn bộ hành trình của giải đấu một cách liền mạch và thuận tiện.

Đó cũng là lý do MyTV ra mắt Sport Hub – không gian thể thao số được thiết kế dành riêng cho mùa World Cup 2026.

Một “trung tâm điều khiển” dành cho fan bóng đá

Thay vì phải mở nhiều ứng dụng hay liên tục chuyển đổi giữa các trang web, các trang mạng xã hội để xem lịch thi đấu, bảng xếp hạng, thống kê hay highlights, MyTV Sport Hub tập hợp tất cả trong cùng một không gian trải nghiệm đầy màu sắc bóng đá.

Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể nắm bắt lịch thi đấu sắp diễn ra, kết quả mới nhất, cục diện các bảng đấu và toàn bộ hành trình từ vòng bảng đến trận chung kết. Mọi thông tin được cập nhật liên tục và hiển thị trực quan, giúp người hâm mộ không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến quan trọng nào của giải đấu.

Đối với những fan thích “xem bóng bằng dữ liệu”, Sport Hub còn mang đến những dữ liệu thống kê chuyên sâu ngay trên màn hình dịch vụ. Từ đội hình ra sân, lịch sử đối đầu, tỷ lệ chiến thắng cho tới các chỉ số tấn công, kiểm soát bóng, thẻ phạt hay biểu đồ áp lực trận đấu theo thời gian thực – tất cả đều được tích hợp ngay trên màn hình MyTV để giúp người xem hiểu sâu hơn về diễn biến trên sân cỏ.

MyTV Sport Hub – “Trung tâm điều khiển” dành cho fan bóng đá.

Công nghệ AI giúp người hâm mộ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào

World Cup 2026 kéo dài gần 40 ngày với lịch thi đấu dày đặc. MyTV ứng dụng công nghệ AI khi phát triển hệ thống Sport Hub nhằm tạo ra những video tổng hợp khoảnh khắc nổi bật một cách tự động, giúp người xem nhanh chóng nắm bắt những diễn biến đáng chú ý nhất của từng trận đấu trong suốt giải đấu.

Bên cạnh đó, toàn bộ trận đấu được hỗ trợ xem lại trong vòng 72 giờ sau khi kết thúc. Dù bỏ lỡ trận đấu vì công việc hay không thu xếp được thời gian cá nhân, người hâm mộ vẫn có thể thưởng thức lại trọn vẹn những màn so tài hấp dẫn vào thời điểm thuận tiện.

Một điểm nhấn khác là tính năng Multi-view cho phép theo dõi đồng thời hai trận đấu trên cùng một màn hình. Đây là tính năng đặc biệt hữu ích ở những khung giờ có nhiều trận cầu tâm điểm diễn ra song song hoặc tại các lượt đấu quyết định của vòng bảng.

Những câu chuyện làm nên sức hấp dẫn của World Cup trên MyTV

Bên cạnh việc mang đến các trận đấu trực tiếp và hệ thống dữ liệu chuyên sâu, MyTV còn đầu tư sản xuất những nội dung đồng hành đa dạng và phong phú.

Người hâm mộ còn được khám phá hành trình của các đội tuyển trên con đường chinh phục cúp vàng, những câu chuyện truyền cảm hứng của các ngôi sao và huyền thoại bóng đá, cũng như các giá trị văn hóa, lịch sử và con người làm nên bản sắc của giải đấu.

Từ những góc nhìn chuyên môn của các chuyên gia đến các câu chuyện bên lề giàu cảm xúc, hệ sinh thái nội dung trên Sport Hub góp phần “nối dài” trải nghiệm World Cup, giúp người hâm mộ cảm nhận trọn vẹn hơn sức hấp dẫn của giải đấu.

Những chương trình đồng hành cùng World Cup sẽ “nối dài” cảm xúc của khán giả trên MyTV.