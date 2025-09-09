Lý do MyTV trở thành nền tảng xem thể thao trực tuyến được ưa thích

(VTC News) -

Kho nội dung "siêu phẩm" từ quốc nội đến quốc tế

Nếu như trước đây người hâm mộ thể thao phải "đi săn" bản quyền qua nhiều kênh khác nhau, thì MyTV đã tạo ra một "siêu thị thể thao" tập trung. Từ các trận chiếu bóng đá trực tiếp hấp dẫn, những giải tennis đỉnh cao cho đến eSports và đua drone, hơn 500 giải đấu liên tục được cập nhật để phục vụ khán giả Việt.

Điểm mạnh vượt trội của MyTV nằm ở việc cân bằng giữa nội dung quốc tế đẳng cấp và thể thao trong nước. Bên cạnh những giải đấu "khủng" như Ngoại hạng Anh, Champions League, La Liga, nền tảng này còn đầu tư mạnh vào việc phát sóng V-League với chất lượng không thua kém các giải châu Âu. Đặc biệt, MyTV là một trong số ít đơn vị có bản quyền độc quyền phát sóng SEA Games 2025, giúp người dùng theo dõi toàn diện hành trình của thể thao Việt Nam.

Không dừng lại ở việc phát sóng trực tiếp, MyTV còn xây dựng một hệ sinh thái nội dung phong phú với highlight chất lượng cao, phân tích chuyên môn từ các chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng với những bình luận trước và sau trận đầy thông tin. Theo thống kê nội bộ, mỗi ngày có khoảng 50-70 video mới được cập nhật trên chuyên mục thể thao trực tuyến của MyTV, đảm bảo người dùng luôn có nội dung mới để thưởng thức.

Chất lượng hình ảnh đánh bại đối thủ

Nếu nói về điểm yếu lớn nhất của việc xem thể thao trực tuyến trong quá khứ chính là chất lượng hình ảnh kém và hiện tượng buffering liên tục. MyTV đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng vào hạ tầng công nghệ để giải quyết triệt để vấn đề này, tạo ra trải nghiệm xem "như đang ở sân vận động".

Công nghệ streaming adaptative của MyTV có khả năng tự động điều chỉnh chất lượng video từ 720p đến 4K dựa trên tốc độ mạng thực tế của người dùng. Trong các thử nghiệm của chúng tôi tại 10 tỉnh thành khác nhau, tỷ lệ gián đoạn do buffering chỉ ở mức 0,02% - thấp hơn 50 lần so với trung bình thị trường.

Hệ thống CDN (Content Delivery Network) được MyTV triển khai tại 20 điểm trên toàn quốc đảm bảo độ trễ thấp kỷ lục chỉ 1,5 giây. Điều này có nghĩa là khi Messi ghi bàn ở Nou Camp, người xem MyTV tại Việt Nam chỉ chậm hơn khán giả tại sân 1,5 giây - nhanh hơn cả một số kênh truyền hình vệ tinh truyền thống.

Chương trình ưu đãi đặc biệt tháng 8

Trong bối cảnh mùa giải thể thao quốc tế bước vào giai đoạn sôi động, MyTV đã công bố chương trình khuyến mãi quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo thông báo chính thức từ ban lãnh đạo MyTV, từ ngày 1 đến 30/8, khách hàng đăng ký gói VIP vào các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần sẽ được giảm 50% giá dịch vụ.

Cụ thể, thay vì mức giá tiêu chuẩn 59.000 đồng/tháng, khách hàng chỉ cần thanh toán 29.500 đồng/tháng để trải nghiệm toàn bộ tính năng cao cấp. Chương trình áp dụng cho cả khách hàng mới đăng ký lần đầu và khách hàng hiện tại muốn nâng cấp gói dịch vụ.

Gói VIP của MyTV bao gồm các quyền lợi như truy cập không giới hạn toàn bộ kho nội dung thể thao, chất lượng 4K trên mọi thiết bị, khả năng xem đồng thời trên 5 màn hình, trải nghiệm không quảng cáo, hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên và tính năng tải xuống để xem offline.

Trong bối cảnh thể thao thế giới ngày càng hấp dẫn với nhiều giải đấu đỉnh cao, việc có một nền tảng xem chất lượng là cách để kết nối với cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. MyTV, với những ưu điểm đã được chứng minh, đang khẳng định vị thế là lựa chọn hàng đầu cho tín đồ thể thao Việt Nam.

