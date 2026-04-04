Iran cho phép tàu chở 'hàng thiết yếu' qua eo biển Hormuz

Mặc dù đã thông báo về việc cho phép các tàu chở "hàng thiết yếu" được đi qua eo biển Hormuz nhưng Iran vẫn chưa nêu rõ chi tiết về các loại hàng hóa được xem là “hàng thiết yếu” và không rõ liệu Iran có tiếp tục duy trì phong tỏa đối với các tàu nước ngoài mà họ coi là từ “các quốc gia thù địch” hay không.

Các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Trong một văn bản được gửi tới lãnh đạo Tổ chức Cảng vụ và Hàng hải Iran, ông Houman Fathi - Phó Chánh văn phòng phụ trách phát triển thương mại nêu rõ: “Các tàu chở hàng thiết yếu, đặc biệt là các mặt hàng cơ bản và vật tư phục vụ chăn nuôi sẽ được phép đi qua Eo biển Hormuz”.

Ông Fathi cho biết quy định này áp dụng đối với các tàu hướng tới cảng của Iran hoặc đang hoạt động trong khu vực, theo ghi nhận của Tasnim.

“Các cơ quan chức năng liên quan được chỉ đạo thực hiện các biện pháp cần thiết, phù hợp với các giao thức đã ban hành, để tạo thuận lợi cho việc di chuyển của những tàu này”, ông Fathi nói thêm.

Theo nhà phát ngôn Ghazali, một danh sách tàu dự kiến đi qua tuyến đường biển chiến lược này “sẽ được gửi đi để phối hợp”.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải trọng yếu nối Vinh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Arab, đóng vai trò quyết định trong lưu thông dầu mỏ toàn cầu. Việc Tehran tuyên bố cho phép một số tàu chở hàng “thiết yếu” đi qua được xem là bước điều chỉnh trong chính sách kiểm soát biển, giữa lúc Iran vẫn đang duy trì căng thẳng với nhiều quốc gia liên quan tới xung đột hiện nay.