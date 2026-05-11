Mượn ngôn ngữ sân khấu đương đại kể chuyện làng Hồ

Tối 10/5, dưới sự bảo trợ chuyên môn của NSND Nguyễn Minh Thông cùng các giảng viên uy tín, dự án "Tích Sắc Đông Hồ" của nhóm 4 sinh viên lớp Đạo diễn Sự kiện Lễ hội K42 (Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) gồm: Bùi Phương Hoa, Nguyễn Quỳnh Mai, Trần Thị Thùy và Nguyễn Thị Thu Trang tổ chức thành công.
Tranh dân gian Đông Hồ là di sản văn hóa tiêu biểu, song đang đối mặt với thách thức lớn về sự thu hẹp không gian thực hành và khoảng cách ngày càng lớn với thế hệ trẻ. Nhận thức được điều này, dự án "Tích Sắc Đông Hồ" ra đời với mục tiêu cốt lõi tiếp cận và bảo vệ di sản thông qua hình thức sân khấu hóa sáng tạo, đưa nghệ thuật truyền thống hòa vào dòng chảy đương đại.
Thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật trình diễn, từ âm nhạc, múa, kịch hình thể đến ánh sáng, tinh hoa của tranh Đông Hồ sẽ được giải mã và "kể" lại chân thực. Việc biến những bức tranh mộc mạc thành các nhân vật có hồn, có hình khối trên sân khấu chính là chìa khóa để dự án đánh thức di sản, giúp văn hóa dân gian vùng Kinh Bắc thực sự "sống" lại trong nhịp đập của thời đại mới.
Mở đầu chương trình, khán giả sẽ bước vào không gian Chương 1 mang tên "Từ nét mộc khai sinh". Hình ảnh giấy dó - chất liệu linh hồn của tranh Đông Hồ - xuất hiện như nhân vật dẫn dắt xuyên suốt, đưa người xem đi qua từng lớp giấy, từng mảng màu điệp lấp lánh để trở về với nhịp sống yên bình, đậm đà bản sắc của làng quê Việt Nam.
Điểm nhấn của chương trình nằm ở Chương 2: "Khi nét mộc kể chuyện", nơi những tác phẩm kinh điển như Đám cưới chuột, Vinh hoa phú quý hay Chăn trâu thổi sáo không còn nằm im trên giấy. Sự kết hợp khéo léo giữa kịch hình thể và nghệ thuật sắp đặt không gian giúp nhân cách hóa các hình tượng dân gian, biến sân khấu thành một bức tranh khổng lồ đầy ắp cảm xúc.
Để truyền tải trọn vẹn hơi thở văn hóa, vở diễn lồng ghép tinh tế các loại hình nghệ thuật truyền thống. Lời thoại giản dị, âm nhạc mộc mạc hòa quyện cùng công nghệ dàn dựng, âm thanh, ánh sáng hiện đại tạo nên một trải nghiệm thị giác và thính giác bùng nổ, dễ dàng chinh phục nhiều tệp khán giả.
Không chỉ gây ấn tượng về mặt hình thức, "Tích Sắc Đông Hồ" còn đi sâu khai thác những câu chuyện đời sống, tiếng cười hóm hỉnh đằng sau mỗi nét khắc. Mọi chi tiết trên sân khấu đều mang đậm tính biểu tượng, làm nổi bật thông điệp nhân văn sâu sắc về ước vọng ấm no, sự đoàn viên và tình cảm gắn kết gia đình.
Dự án minh chứng cho những nỗ lực nghiêm túc trong việc tìm kiếm hướng tiếp cận mới để bảo tồn văn hóa. Dưới góc nhìn sáng tạo của những "đạo diễn trẻ", di sản truyền thống được khoác lên một tấm áo mới, trở nên vô cùng lôi cuốn, gần gũi và dễ dàng chạm đến giới trẻ. Sự kiện mang ý nghĩa thời sự đặc biệt trong bối cảnh tranh dân gian Đông Hồ đang đứng trước những thách thức lớn về không gian thực hành và đội ngũ nghệ nhân. Bằng tư duy nghệ thuật táo bạo, sinh viên khối trường nghệ thuật đang tiên phong khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong việc chung tay bảo vệ di sản.
Khép lại hành trình 60 phút là Chương 3: "Sắc mộc vươn xa - Tinh hoa lan tỏa", nơi cảm quan thẩm mỹ hiện đại và giá trị truyền thống cốt lõi hòa quyện tuyệt đối. Sân khấu bùng nổ những sắc màu thiên nhiên mộc mạc nhưng rực rỡ, biểu trưng cho sức sống mãnh liệt của tranh Đông Hồ đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống hôm nay.
Hơn cả một đêm diễn sân khấu hóa, "Tích Sắc Đông Hồ" là tiếng nói tri ân sâu sắc gửi tới những thế hệ nghệ nhân miệt mài bồi đắp tri thức, kỹ thuật thủ công và đời sống tinh thần vùng Kinh Bắc qua bao đời. Ban Tổ chức kỳ vọng chương trình sẽ trở thành nhịp cầu kết nối di sản với công chúng đương đại, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa bền vững và khơi dậy trách nhiệm của toàn cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.
