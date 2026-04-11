Mục sở thị 'siêu hồ' hơn 30ha giúp giảm ngập phía Đông Hà Nội

Dự án xây dựng tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bây kết hợp hồ điều hòa Cự Khối, với tổng mức đầu tư hơn 972 tỷ đồng, đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thiện hệ thống thoát nước tại khu vực Long Biên.
Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Long Biên làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2027.
Đây là một trong những dự án hạ tầng kỹ thuật có quy mô lớn tại khu vực phía Đông Hà Nội, được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng úng ngập kéo dài trong nhiều năm.
Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 38,3ha. Trong đó, hạng mục đáng chú ý nhất là hồ điều hòa Cự Khối với diện tích hơn 30ha. Bên cạnh đó là hệ thống mương dẫn Việt Hưng - Cầu Bây và mương bao quanh hồ, có tổng chiều dài hơn 2,6km, bề rộng dao động từ gần 20m đến 30m.
Ngoài đào hồ và xây mương, dự án còn bao gồm nhiều hạng mục hạ tầng đồng bộ như đường dạo, hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, kè bờ, lan can, cống giao cắt và các van điều tiết.
Các công trình ngầm, nổi trong khu vực cũng được tổ chức di dời để phục vụ thi công và đảm bảo sự đồng bộ khi hoàn thành.
Ghi nhận tại công trường, nhiều khu vực đã được san gạt, tạo hình lòng hồ. Hàng loạt máy móc hoạt động liên tục trên phạm vi rộng, phục vụ việc đào đắp, xử lý nền đất và vận chuyển vật liệu.
Không khí thi công diễn ra khẩn trương, với các mũi triển khai đồng loạt.
Đại diện nhà thầu cho biết đơn vị đang tổ chức thi công theo phương án “3 ca, 4 kíp” để đảm bảo tiến độ. Đến thời điểm hiện tại, riêng hạng mục hồ điều hòa đã đạt khoảng 50% khối lượng công việc. Các phần việc còn lại đang được đẩy nhanh, tận dụng thời tiết thuận lợi để rút ngắn thời gian thi công.
Khi hoàn thành, hồ điều hòa Cự Khối cùng tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bây sẽ tạo thành hệ thống thu gom, điều tiết và thoát nước đồng bộ cho khu vực. Công trình này không hoạt động riêng lẻ mà kết nối với nhiều dự án khác như trạm bơm Cự Khối, tuyến cống thoát nước Long Biên - Cự Khối và công viên hồ Thạch Bàn.
Chuỗi công trình này được cho là sẽ nâng cao đáng kể năng lực tiêu thoát nước cho khu vực phía Đông Hà Nội. Thay vì phụ thuộc vào các tuyến cống đơn lẻ, hệ thống mới sẽ cho phép điều tiết dòng chảy theo hướng liên hoàn, giảm áp lực khi xảy ra mưa lớn trên diện rộng.
Ngoài chức năng thoát nước, hồ điều hòa Cự Khối cũng được định hướng trở thành không gian cảnh quan, góp phần cải thiện môi trường và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.
