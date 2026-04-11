Mỗi hợp tác xã phấn đấu trở thành 'ngôi sao sáng' thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Tối 10/4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia Hợp tác xã Nông nghiệp (11/4/1946-11/4/2026) và trao Giải Ngôi sao Hợp tác xã và Giải Mai An Tiêm năm 2026.

Tôn vinh 100 hợp tác xã tiêu biểu

Tại Lễ kỷ niệm, bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho biết, từ những bước đi ban đầu còn nhiều gian khó, từ những tổ đổi công giản dị nơi thôn quê, HTX đã lớn lên cùng đất nước. Kinh tế tập thể ngày nay đã trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Lễ kỷ niệm là dịp vinh danh những Hợp tác xã (HTX) đang viết tiếp câu chuyện phát triển của kinh tế tập thể. 100 HTX được bình chọn trao giải "Ngôi sao Hợp tác xã" và "Giải Mai An Tiêm" chính là sự góp phần khẳng định kinh tế tập thể Việt Nam đang vươn lên và hoàn toàn có thể tỏa sáng.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam chia sẻ về quyết tâm của các HTX.

Bà Cao Xuân Thu Vân cho biết, mỗi HTX quyết tâm thể hiện chuyển đổi tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế, thực hiện đồng bộ chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong sản xuất kinh doanh và quản trị toàn diện.

Bên cạnh đó là quyết tâm liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa các HTX với nhau, giữa HTX với doanh nghiệp để đi xa hơn trong kết nối chuỗi giá trị. Tiếp nối khí phách của Mai An Tiêm, đưa thương hiệu của HTX tỏa sáng trong thị trường quốc tế và trong nước.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, hưởng ứng lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 80 năm, từ HTX đầu tiên được thành lập năm 1948 tại Chiến khu Việt Bắc, đến nay, cả nước đã có trên 34.880 HTX với gần 5,7 triệu thành viên.

Các HTX ngày càng phát triển về quy mô, số lượng thành viên, trình độ quản lý; với các ngành nghề, sản phẩm đa dạng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu; đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi sang mô hình kiểu mới, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, qua đó hỗ trợ tốt hơn cho các thành viên, tạo việc làm và nâng cao thu nhập thường xuyên cho người lao động. Ngày càng có nhiều HTX hoạt động có hiệu quả, trở thành mô hình điểm để học tập và nhân rộng.

"Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, tôi đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành tích mà khu vực kinh tế tập thể, HTX đã đạt được. Đây là thành tựu chung của trí tuệ tập thể, của những nỗ lực không ngừng, những giọt mồ hôi của hàng triệu thành viên HTX trên khắp mọi miền Tổ quốc", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng các HTX đạt giải sẽ là những điển hình tiêu biểu, hạt nhân thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ hiện đại để tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, hệ thống các chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể, HTX được Đảng, Nhà nước rất quan tâm chỉ đạo; thời gian qua đã được xây dựng và hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Quốc hội đã ban hành Luật HTX năm 2023 để thể chế hóa đầy đủ 8 nhóm chính sách theo Nghị quyết số 20-NQ/TW; Chính phủ, các bộ, ngành liên quan cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành tương đối đầy đủ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại chương trình.

Đây là những nền tảng chính trị và pháp lý quan trọng để các HTX tiếp tục phát triển hơn nữa, đóng góp có hiệu quả vào công cuộc phát triển đất nước trong thời gian tới, nhất là mục tiêu tăng trưởng ở mức 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương; hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và toàn thể các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các HTX tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; vượt qua những rào cản, vướng mắc mang tính cố hữu để vươn lên; chuyển biến mạnh mẽ về cả tư duy, nhận thức và hành động; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu hiện nay, trong đó có phát triển kinh tế tập thể. Sản phẩm của các HTX có "sạch, xanh và có trách nhiệm" thì chúng ta mới có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng tại các thị trường cao cấp như Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường liên kết, tập trung phát triển các mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị, có liên kết thì mới phát huy được ưu điểm của từng vùng, miền, từng thành viên, từng sản phẩm; cùng nhau tạo nên sức mạnh tổng hợp để từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh ở tầm quốc tế.

Tiếp tục tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về thể chế, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; huy động, bố trí nguồn lực; tạo điều kiện để kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững, phù hợp với xu thế phát triển HTX quốc tế và tình hình thực tế của Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo cùng các HTX đoạt Giải Ngôi sao HTX và Giải Mai An Tiêm năm 2026.

Đối với hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của mình; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, sâu sát hơn với cơ sở, với các hợp tác xã thành viên; kịp thời nắm bắt và chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tập thể, HTX; đồng thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, như các HTX được vinh danh hôm nay. Để Liên minh HTX Việt Nam thực sự là "người bạn đồng hành", là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Chính phủ với các HTX, với người dân.

"Chính phủ cam kết sẽ luôn lắng nghe và đồng hành cùng các tổ chức kinh tế tập thể, HTX; góp phần đưa khu vực kinh tế tập thể, HTX tiếp tục phát triển cùng với các khu vực kinh tế khác", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.