Mở ra chương hợp tác mới, sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Trung Quốc

Trong bài viết đăng ngày 14/4, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc, Thời báo Hoàn cầu - ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhấn mạnh: Dưới sự chỉ đạo chiến lược của các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng và hai nước, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ phát triển lên tầm cao mới, sâu rộng hơn. Hai bên sẽ đẩy nhanh việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ hơn cho sự ổn định và phát triển khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. (Ảnh: TTXVN)

Với tiêu đề “Kỳ vọng tiếp tục mở ra một chương mới trong việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt”, bài viết nêu rõ: Sự chỉ đạo chiến lược của các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng và hai nước là lợi thế lớn nhất và là sự bảo đảm chính trị quan trọng nhất cho tiến trình phát triển của quan hệ Trung Quốc - Việt Nam.

Nhiều nhà bình luận cho rằng việc đồng chí Tô Lâm chọn Trung Quốc là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2024 và nhậm chức Chủ tịch nước ngày 7/4 thể hiện đầy đủ tính chất chiến lược và tầm quan trọng cao của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Dưới sự chỉ đạo chiến lược của các nhà lãnh đạo cấp cao, hai Đảng và hai nước đã thiết lập một khuôn khổ đối thoại và hợp tác toàn diện, đa cấp, đa chiều. Việc sắp xếp cơ chế này bảo đảm cả hai bên có thể tiến hành liên lạc và phối hợp kịp thời, sâu rộng và hiệu quả về các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi và mối quan tâm chính của nhau.

Kể từ khi tuyên bố xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược vào tháng 12/2023, quan hệ hai nước bước vào giai đoạn mới với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác an ninh thực chất hơn, hợp tác thiết thực sâu rộng hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn và quản lý, giải quyết khác biệt tốt hơn. Hợp tác chiến lược toàn diện đã mang lại những kết quả khả quan.

Việt Nam và Trung Quốc đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thương mại, đầu tư và du lịch. Hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực như năng lượng mới và trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng đi vào chiều sâu. Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Mới đây, Hội nghị cấp bộ trưởng đầu tiên của cơ chế Đối thoại chiến lược “3+3” giữa Trung Quốc và Việt Nam về ngoại giao, quốc phòng và công an được tổ chức thành công. Cơ chế mới cho thấy lòng tin chiến lược giữa hai nước được nâng cao, gửi tín hiệu rõ ràng tới thế giới rằng Việt Nam và Trung Quốc đang cùng nhau bảo vệ an ninh hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển đất nước.

Thực tế cho thấy, việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược là vì lợi ích chung của cả hai nước và có lợi cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng khu vực và toàn cầu.

Bài viết nhấn mạnh, sự phát triển liên tục của quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa tạo nền tảng quan trọng để hai nước tham gia vào quản trị toàn cầu và duy trì ổn định khu vực. Trên trường quốc tế, cả hai nước đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và an ninh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ủng hộ chủ nghĩa khu vực mở và liên tục thúc đẩy phối hợp và hợp tác trong các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc, APEC, ASEAN, ASEM…