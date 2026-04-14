Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đầu tư cho nhà khoa học trẻ là chiến lược nhất cho tương lai quan hệ hai nước

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, chiều 14/4 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Trung Quốc và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Thanh Hoa - một trong những cơ sở giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Trung Quốc và thế giới, một trung tâm tri thức có ảnh hưởng sâu rộng ở châu Á và trên toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Bày tỏ vui mừng được gặp mặt và phát biểu trước đông đảo các giáo sư, giảng viên, các bạn sinh viên của nhà trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, về mối liên hệ rất sâu xa giữa lịch sử và tương lai; giữa truyền thống cách mạng và khát vọng phát triển; giữa tình hữu nghị được dày công vun đắp trong Thế kỷ XX và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Đây là nhận thức nhất quán, là sự lựa chọn xuất phát từ lợi ích căn bản, lâu dài của hai nước, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân hai nước và có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới.

Cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới và đặc biệt coi trọng giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam rất coi trọng việc đưa một thế hệ trẻ mới ra bên ngoài để học tập, nghiên cứu, tiếp cận các trung tâm tri thức và công nghệ hàng đầu của thế giới và ở điểm này, Đại học Thanh Hoa có ý nghĩa rất đặc biệt.

Thanh Hoa là một đại học hàng đầu châu Á, đứng trong nhóm đại học hàng đầu thế giới, có thế mạnh nổi bật về kỹ thuật, công nghệ, khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, vật liệu, năng lượng, môi trường và đào tạo nhân tài mang tầm quốc tế. Minh chứng cho điều này hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, nghiên cứu của Việt Nam với Đại học Thanh Hoa đang có những bước phát triển tích cực.

Năm 2024 và 2025, nhiều trường đại học hàng đầu của Việt Nam như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Kinh tế quốc dân đã thúc đẩy ký kết, mở rộng hợp tác với Đại học Thanh Hoa. Lãnh đạo hai bên đều nhấn mạnh các lĩnh vực ưu tiên như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Đó là những bước đi rất đúng hướng, rất cần thiết và cần tiếp tục được mở rộng hơn nữa.

Trên nền tảng nhận thức chung cấp cao giữa hai Đảng, hai nước và định hướng “6 hơn” mà lãnh đạo hai bên đã xác lập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới, hai bên cần tiếp tục củng cố nền tảng chính trị và xã hội của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng vững chắc hơn, bởi quan hệ giữa hai nước muốn phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững lâu dài thì trước hết phải được đặt trên nền tảng tin cậy chính trị, sự tôn trọng lẫn nhau, sự thấu hiểu giữa Nhân dân hai nước và quyết tâm chung của các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước, trong đó cần dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho giao lưu nhân dân, giao lưu thanh niên, giao lưu học giả, giao lưu văn hóa, giáo dục và du lịch; để mỗi người dân hai nước, mỗi người trẻ của hai nước đều thấy mình có trách nhiệm gìn giữ và làm giàu thêm tình hữu nghị Việt – Trung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc không thể chỉ dừng ở quy mô thương mại hay những con số tăng trưởng, mà phải hướng tới chất lượng cao hơn, chiều sâu hơn, bền vững hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong hai bên tiếp tục thúc đẩy kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là kết nối đường sắt, đường bộ, cửa khẩu, logistics; tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, giữa các chuỗi cung ứng, giữa các địa phương, khu vực biên giới và các cực tăng trưởng của hai nước. Những công trình kết nối mới, những hành lang kinh tế mới, những trung tâm logistics mới, nếu được triển khai tốt, sẽ không chỉ tạo thêm thuận lợi cho giao thương, đầu tư và đi lại của người dân, mà còn tạo ra không gian phát triển mới cho cả hai nước, đóng góp cho kết nối khu vực.

Cho rằng, cần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành điểm sáng mới, trụ cột mới của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam đặc biệt coi trọng hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực mà hai bên có thể bổ sung cho nhau và cùng phát triển, nhất là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, bán dẫn, tự động hóa, robot, công nghệ xanh, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng sạch và các ngành công nghệ chiến lược khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, trong định hướng đó, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải là lĩnh vực ưu tiên của ưu tiên. Để đi nhanh trong Thế kỷ XXI, Việt Nam cần một thế hệ mới có nền tảng khoa học vững chắc, có khả năng làm chủ công nghệ hiện đại, có tư duy đổi mới sáng tạo và có bản lĩnh hội nhập quốc tế. Việt Nam mong muốn ngày càng có nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà khoa học trẻ của mình được học tập, nghiên cứu tại các trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu của Trung Quốc, trong đó có Đại học Thanh Hoa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong Đại học Thanh Hoa sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam; tăng cường trao đổi sinh viên, trao đổi học giả, liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu, xây dựng các chương trình đồng hướng dẫn, các nhóm nghiên cứu chung, các phòng thí nghiệm chung trong những lĩnh vực then chốt.

"Tôi tin rằng, đầu tư cho con người, đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho các nhà khoa học trẻ chính là khoản đầu tư chiến lược nhất cho tương lai quan hệ hai nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.

Một lần nữa khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn cùng Trung Quốc tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng việc 2 nước kế thừa đúng đắn di sản hữu nghị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, lấy lòng tin làm nền tảng, lấy hợp tác thực chất làm động lực, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm đột phá, lấy thanh niên làm cầu nối của tương lai, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc nhất định sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, lành mạnh, ổn định và bền vững lâu dài; mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước; đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.