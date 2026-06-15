(VTC News) -

Mẹo khử mùi hôi nhà vệ sinh đơn giản và hiệu quả

Nhà vệ sinh là khu vực dễ phát sinh mùi hôi nhất trong nhà, dù được lau dọn thường xuyên, nhiều gia đình vẫn gặp tình trạng mùi hôi khó chịu xuất hiện, đặc biệt vào những ngày thời tiết nóng ẩm. Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, mùi hôi từ nhà vệ sinh còn có thể là dấu hiệu cho thấy hệ thống thoát nước, thông gió hoặc vệ sinh đang gặp vấn đề.

Mùi hôi trong nhà vệ sinh chủ yếu xuất phát từ khí thải sinh ra trong quá trình phân hủy chất hữu cơ, vi khuẩn tích tụ tại cống thoát nước, bồn cầu hoặc các khu vực ẩm ướt lâu ngày. Để xử lý triệt để, cần kết hợp giữa việc làm sạch nguồn gây mùi và áp dụng các biện pháp khử mùi phù hợp.

Nhiều người có thói quen sử dụng nước hoa phòng hoặc các loại sáp thơm để át mùi. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời nếu chưa loại bỏ được nguyên nhân gốc rễ.

Xác định nguyên nhân gây mùi trước khi xử lý

Một số nguyên nhân phổ biến gây ra mùi hôi khó chịu trong nhà vệ sinh:

Cống thoát nước tích tụ cặn bẩn.

Bồn cầu bị rò rỉ hoặc tắc nghẽn nhẹ.

Hệ thống thông gió hoạt động kém.

Nấm mốc phát triển trong môi trường ẩm thấp.

Rác thải, tóc hoặc chất hữu cơ mắc trong đường ống.

Việc xác định đúng nguyên nhân sẽ giúp lựa chọn phương pháp xử lý hiệu quả hơn.

Dưới đây là một số mẹo khử mùi hôi nhà vệ sinh đơn giản, hiệu quả:

Sử dụng baking soda và giấm trắng

Baking soda có khả năng hấp thụ mùi hôi, trong khi giấm trắng giúp làm sạch cặn bẩn và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn. Đây là một trong những mẹo khử mùi được nhiều chuyên gia vệ sinh khuyến khích nhờ tính an toàn và thân thiện với môi trường.

Cách thực hiện: Đổ khoảng nửa cốc baking soda xuống miệng cống, sau đó tiếp tục đổ một cốc giấm trắng rồi chờ khoảng 15–30 phút để phản ứng làm sạch diễn ra và xả lại bằng nước nóng.

Thực hiện cách này 1–2 lần mỗi tuần có thể giúp giảm đáng kể mùi hôi phát sinh từ đường ống thoát nước.

Baking soda có khả năng hấp thụ mùi hôi, trong khi giấm trắng giúp làm sạch cặn bẩn và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn (Ảnh minh họa)

Sử dụng chanh tươi để khử mùi

Chanh chứa axit citric có khả năng làm sạch và trung hòa một số mùi khó chịu. Đây là giải pháp đơn giản, tiết kiệm và dễ thực hiện tại nhà.

Bạn có thể:

Đặt vài lát chanh trong góc phòng.

Lau bề mặt bằng nước chanh pha loãng.

Kết hợp chanh với baking soda để làm sạch cống thoát nước.

Giữ nhà vệ sinh luôn khô ráo

Độ ẩm cao là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều nhà vệ sinh có mùi khó chịu dù nhìn bên ngoài vẫn khá sạch sẽ.

Sau khi tắm hoặc vệ sinh, nên:

Mở cửa để tăng lưu thông không khí.

Sử dụng quạt thông gió.

Lau khô sàn nhà nếu có nhiều nước đọng.

Treo khăn đúng nơi quy định, tránh để khăn ẩm lâu ngày.

Nhà vệ sinh có không gian khô ráo sẽ giúp hạn chế đáng kể sự hình thành mùi hôi.

Đặt than hoạt tính trong nhà vệ sinh

Than hoạt tính được biết đến với khả năng hấp phụ mùi và các hợp chất hữu cơ bay hơi trong không khí.

Bạn có thể: Đặt túi than hoạt tính ở góc nhà vệ sinh, treo gần khu vực bồn cầu hoặc cống thoát nước.

Ưu điểm của phương pháp này là không tạo mùi nhân tạo, phù hợp với những người nhạy cảm với hương liệu.

Mùi hương từ tinh dầu thường mang lại cảm giác dễ chịu (Ảnh minh họa)

Sử dụng tinh dầu thiên nhiên

Một số loại tinh dầu như sả chanh, bạc hà, tràm trà, oải hương hoặc cam ngọt có khả năng tạo hương thơm dễ chịu và hỗ trợ kháng khuẩn.

Có thể áp dụng một số mẹo: Nhỏ vài giọt tinh dầu vào máy khuếch tán, tẩm tinh dầu vào bông gòn rồi đặt trong góc phòng hoặc kết hợp với nước lau sàn để tăng hiệu quả làm sạch.

Mùi hương từ tinh dầu thường mang lại cảm giác dễ chịu hơn so với các sản phẩm hóa học tổng hợp.

Vệ sinh cống thoát nước định kỳ

Nhiều trường hợp mùi hôi xuất phát từ cống thoát nước chứ không phải từ bồn cầu.

Theo thời gian, tóc, xà phòng, dầu mỡ và các chất hữu cơ có thể bám vào thành ống, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi.

Để hạn chế tình trạng này nên sử dụng lưới chắn rác, loại bỏ tóc mắc ở miệng cống, xả nước nóng định kỳ và vệ sinh đường ống bằng các dung dịch chuyên dụng khi cần thiết.

Đây là những biện pháp quan trọng giúp ngăn mùi quay trở lại.

Thường xuyên vệ sinh bồn cầu đúng cách

Bồn cầu là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn nếu không được làm sạch thường xuyên. Phải chà rửa bồn cầu ít nhất 2–3 lần mỗi tuần, làm sạch kỹ khu vực dưới vành bồn cầu. Vệ sinh nắp bồn cầu, tay gạt nước và khu vực xung quanh. Sử dụng dung dịch tẩy rửa phù hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Việc vệ sinh định kỳ không chỉ giúp khử mùi mà còn hạn chế nguy cơ lây lan vi khuẩn.

Bồn cầu là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn nếu không được làm sạch thường xuyên (Ảnh minh họa)

Kiểm tra hệ thống thông gió

Nếu nhà vệ sinh luôn bí bách, mùi hôi sẽ dễ tích tụ và khó thoát ra ngoài.

Đối với nhà vệ sinh không có cửa sổ, nên lắp quạt hút hoặc quạt thông gió để tăng cường lưu thông không khí.

Ngoài ra, cần thường xuyên vệ sinh cánh quạt và lưới lọc bụi để thiết bị hoạt động hiệu quả.

Khi nào cần gọi thợ chuyên nghiệp?

Nếu đã áp dụng nhiều biện pháp nhưng mùi hôi vẫn kéo dài, nguyên nhân có thể đến từ: Tắc nghẽn đường ống ngầm, hỏng hệ thống bẫy nước ngăn mùi, rò rỉ đường ống thoát nước, lỗi thiết kế hệ thống vệ sinh.

Trong những trường hợp này, việc kiểm tra và sửa chữa bởi đơn vị chuyên môn là cần thiết để xử lý triệt để.

Khử mùi hôi nhà vệ sinh không nhất thiết phải sử dụng các sản phẩm đắt tiền. Quan trọng nhất là xử lý tận gốc nguyên nhân gây mùi, giữ không gian khô ráo và đảm bảo hệ thống thoát nước hoạt động tốt. Khi được vệ sinh đúng cách, nhà vệ sinh sẽ luôn sạch sẽ, thơm tho và góp phần nâng cao chất lượng sống cho cả gia đình.