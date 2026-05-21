Quên túi chứa gần 1.000 USD trên xe khách, du khách được công an hỗ trợ tìm lại

(VTC News) -

Ngày 21/5, Công an phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị hỗ trợ cặp du khách người Tunisia tìm lại chiếc túi thất lạc chứa nhiều tài sản quan trọng sau gần 4 giờ truy tìm.

Trước đó, sáng 19/5, Công an phường Nam Hoa Lư tiếp nhận trình báo của vợ chồng anh Mohamed Zaanouni, quốc tịch Tunisia, về việc trong quá trình di chuyển bằng xe khách từ Sa Pa đến khu vực Tam Cốc - Bích Động đã sơ suất để quên một túi chéo màu đen trên xe.

Theo trình báo, bên trong túi có khoảng 2,5 triệu đồng tiền mặt, gần 1.000 USD, hộ chiếu cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Vợ chồng anh Mohamed Zaanouni nhanh chóng nhận lại toàn bộ tài sản bị thất lạc sau 4 giờ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nam Hoa Lư nhanh chóng xác minh, liên hệ với đại lý du lịch và tài xế xe khách để phối hợp kiểm tra, truy tìm tài sản thất lạc.

Sau gần 4 giờ đồng hồ, lực lượng công an tìm thấy chiếc túi cùng toàn bộ tài sản và trao trả tận tay cho vợ chồng du khách.

Nhận lại tài sản, anh Mohamed Zaanouni bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nam Hoa Lư vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tình hỗ trợ trong quá trình tìm kiếm tài sản thất lạc.

Du khách người Tunisia cũng đánh giá cao sự thân thiện, chuyên nghiệp của lực lượng công an địa phương, cho rằng đây là trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến du lịch tại Việt Nam.

Đây không phải lần đầu lực lượng Công an phường Nam Hoa Lư hỗ trợ du khách nước ngoài tìm lại tài sản trong quá trình tham quan tại Ninh Bình. Trước đó, chiều 15/3, anh Fredric Moylett (SN 2005, quốc tịch Anh) trong lúc du lịch cùng bạn bè tại khu vực bến thuyền Tam Cốc đã bị thất lạc 2 xe đạp thuê từ một homestay trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Nam Hoa Lư nhanh chóng rà soát hệ thống camera an ninh, đồng thời huy động người dân địa phương phối hợp tìm kiếm. Chỉ chưa đầy 2 giờ sau, lực lượng chức năng tìm lại được cả 2 chiếc xe đạp và bàn giao đầy đủ cho nam du khách người Anh.

Theo đại diện Công an phường Nam Hoa Lư, việc hỗ trợ người dân và du khách xử lý các tình huống phát sinh, tìm kiếm tài sản thất lạc là một trong những nhiệm vụ được đơn vị chú trọng nhằm góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Ninh Bình an toàn, thân thiện trong mắt du khách trong và ngoài nước.