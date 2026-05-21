Danh tính nam thanh niên mặc áo Grab chặn xe, đánh người trên phố

Ngày 21/5, Công an phường Thủ Đức, TP.HCM thông tin củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Chánh Tú (SN 1998, quê Lâm Đồng) về hành vi hành hung người đi đường xảy ra trên địa bàn.

Nguyễn Chánh Tú tại cơ quan điều tra.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng vào ngày 12/5, Công an phường Thủ Đức phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị đánh trên đường, thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận bức xúc, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trước số 533 đường Kha Vạn Cân, khu phố 22, phường Thủ Đức. Công an phường Thủ Đức sau đó phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào cuộc xác minh, làm rõ những người liên quan.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 19h36 ngày 7/5, anh L.Q.T (SN 1997) lái xe máy chở bạn gái là chị N. lưu thông trên đường Kha Vạn Cân thì bị Nguyễn Chánh Tú chạy xe máy phía sau vượt lên chặn đầu.

Sau khi ép xe dừng lại, Tú dùng tay và chân liên tiếp đánh vào vùng mặt, cơ thể anh T., khiến nạn nhân ngã xuống vỉa hè. Chỉ khi chị N cùng người dân can ngăn, người này mới dừng tay rồi rời khỏi hiện trường.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Chánh Tú khai nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Công an phường Thủ Đức tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, đời sống cá nhân cần giải quyết bằng biện pháp hòa bình, đúng pháp luật; không sử dụng bạo lực gây mất an ninh trật tự, xâm phạm sức khỏe người khác.