Bắt nghi phạm sát hại người tình rồi tạo hiện trường giả nhảy cầu tự tử

Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Vũ Trọng Tuấn (41 tuổi, trú xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Tuấn là nghi phạm sát hại người tình rồi dựng hiện trường giả nhằm trốn tội. Nạn nhân là chị Đ.T.T.M. (37 tuổi, ngụ phường Gò Dầu; thuê trọ tại khu phố An Quới, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).

Công an phong tỏa hiện trường vụ người phụ nữ tử vong trong phòng trọ ở Tây Ninh. (Ảnh: M.T)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 20/5, anh N.K.H. (SN 1985, ở cùng dãy trọ với chị M.) nghe tiếng cãi vã dữ dội giữa chị M. và người đàn ông.

Một lúc sau, người này khóa chặt cửa phòng từ bên ngoài rồi lên xe bỏ đi.

Nghi có chuyện chẳng lành, anh H. cùng những người xung quanh phá cửa kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện chị M. đã tử vong trên sàn nhà với nhiều vết thương. Cạnh thi thể có một con dao Thái Lan cán vàng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chị M. từng sống chung như vợ chồng với Vũ Trọng Tuấn và cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Về phần Vũ Trọng Tuấn, sau khi gây án, Tuấn chạy xe máy trốn về hướng phường Gò Dầu, rồi bỏ lại xe máy trên cầu để tạo hiện trường giả nhảy cầu tự tử. Sau khi lao xuống sông, đối tượng bơi vào bờ rồi lẩn trốn trong bụi rậm.

Tuy nhiên, thủ đoạn của Tuấn nhanh chóng bị phát hiện. Chỉ sau vài giờ truy xét, công an đã bắt giữ Vũ Trọng Tuấn khi đang ẩn nấp.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.