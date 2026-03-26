Lửa rừng rực bao trùm khu nhà xưởng ở Hưng Yên

Video: Khói lửa bao trùm xưởng chứa mút xốp tại phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên

Chiều 26/3, ông Nguyễn Minh Phúc, Chủ tịch UBND phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy khu nhà xưởng chứa mút xốp trên địa bàn.

Qua báo cáo, nguyên nhân bước đầu được xác định do chập điện dẫn tới cháy. Công ty xảy ra hỏa hoạn là doanh nghiệp có quy mô vừa phải trên địa bàn.

Xưởng chứa mút xốp trên địa bàn phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên bốc cháy dữ dội chiều 26/3.

Thời điểm lửa bùng phát, các công nhân kịp thoát ra ngoài nên ghi nhận ban đầu vụ việc không gây thiệt hại về người.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Hưng Yên huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Do bên trong chứa nhiều mút xốp nên khói lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm khu vực, gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện bên trong khu nhà xưởng.

Đến 15h cùng ngày, khói lửa vẫn ngùn ngụt tại khu vực nhà xưởng này, lực lượng cứu hỏa đang triển khai các phương án không để cháy lan ra xung quanh.

Tại hiện trường, người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ lộp bộp có thể do mái tôn khu nhà xưởng bị sập vì hỏa hoạn.

Báo Điện tử VTC News tiếp tục cập nhật thông tin.