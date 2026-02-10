Xưởng nhựa hơn 1.000m² ở Hưng Yên bốc cháy dữ dội trong đêm

(VTC News) -

Video: Hiện trường vụ cháy xưởng nhựa tại xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên trong đêm 9/2

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên cho biết, trong tối 9/2 đến rạng sáng 10/2, trên địa bàn xã xảy ra vụ cháy xưởng nhựa của một công ty trong nước.

Theo đó, khoảng 23h ngày 9/2, khói lửa bùng phát tại khu vực xưởng sản xuất sản phẩm nhựa. Do bên trong có nhiều vật liệu bắt lửa nên đám cháy bùng lên rất nhanh, lan rộng.

Khu xưởng nhựa tại xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên cháy dữ dội.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên điều động hơn 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Bên trong chứa nhiều vật liệu nhựa dễ cháy cùng khói độc bao trùm khu vực xung quanh khiến việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 2h ngày 10/2, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn, không để cháy lan ra khu vực xung quanh.

Theo Chủ tịch UBND xã Việt Yên, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng xưởng nhựa rộng hơn 1.000m² bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Nhiều tường bao và mái tôn đổ sập do sức nóng của vụ hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy.

Nguyên nhân vụ việc và mức độ thiệt hại vẫn đang được cơ quan chức năng địa phương thống kê, làm rõ.