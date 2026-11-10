Tin mới nhất về đợt rét diện rộng ở miền Bắc và mưa lớn miền Trung

(VTC News) -

Nước lũ bủa vây hơn 1.000 hộ dân ở Thanh Hoá

Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở miền Trung

Dự báo viên Ngọc Linh, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết với nhiễu động gió đông trên cao hoạt động mạnh, đêm 9/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hoà tiếp tục có mưa to đến rất to.

Lượng mưa ghi nhận tại một số nơi đã vượt 450mm, trong đó đỉnh Bạch Mã (TP Huế) có lượng mưa lên tới 780mm.

Mưa lớn được dự báo tiếp tục kéo dài đến hết đêm 11/11, tập trung chủ yếu tại khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Lượng mưa dự báo phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm. Cơ quan khí tượng nâng mức cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn lên cấp 2 tại khu vực từ TP Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Trong khi đó, TP Huế và Khánh Hòa có lượng mưa thấp hơn, phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 200mm.

Mưa lớn vẫn đang trút xuống miền Trung, nhiều nơi ngập lụt. (Ảnh: Đ.N)

Từ 12/11, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

“Mưa lớn xảy ra liên tục và kéo dài nhiều ngày nên có nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực đô thị, đồng thời có khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất gây nguy hiểm tính mạng cho người dân”, bà Linh cho biết.

Tin không khí lạnh mạnh gây rét diện rộng ở miền Bắc

Thông tin về đợt không khí lạnh mạnh đang tác động đến thời tiết nước ta, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, chiều nay (10/11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa rào, cục bộ mưa to. TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Nhiệt độ ở Bắc Bộ lúc 13h phổ biến 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 18°C. Tại trạm Bạch Long Vỹ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; trạm Cồn Cỏ có gió đông bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Lý Sơn có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; trạm Phú Quý có gió giật cấp 7; trạm Huyền Trân gió đông bắc đến đông cấp 6, giật cấp 8.

Chiều tối nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, TP Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 14-17°C, vùng núi cao có nơi dưới 11°C, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị 15-18°C.

“Tuy mưa tạm kết thúc nhưng thời tiết miền Bắc còn khá rét, nhất là vào khoảng thời gian tối, đêm và sáng. Thời tiết thay đổi nên người dân cần có khoảng thời gian để thích nghi, cần giữ ấm cơ thể để đảm bảo sức khoẻ, đặc biệt người già và trẻ em”, dự báo viên Ngọc Linh khuyến cáo.

Trên biển, đêm 10/11 và ngày 11/11, Vịnh Bắc Bộ đêm có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, ngày 11/11 gió giảm dần. Sóng biển cao 2-4m, biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Phía Nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động.