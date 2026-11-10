Phát hiện thi thể bé trai trên sông ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Ngày 10/11, lãnh đạo UBND xã Vụ Bổn (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, người dân vừa phát hiện thi thể một bé trai trên sông Krông Bông, đoạn giáp ranh giữa xã Vụ Bổn và xã Cư Pui.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, trong lúc chèo ghe thuyền trên sông, người dân phát hiện thi thể bé trai khoảng 3-4 tuổi nổi trên mặt nước.

Ngay sau đó, người dân tổ chức trục vớt thi thể, đồng thời trình báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Thi thể bé trai được người dân vớt từ sông.

Lãnh đạo UBND xã Vụ Bổn cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính cũng như tìm thấy người thân của cháu bé.

“Địa phương đã chỉ đạo cán bộ hai thôn gần khu vực sông rà soát, nắm bắt thông tin, tìm kiếm manh mối để xác định danh tính và thân nhân của cháu bé”, vị lãnh đạo thông tin.

Hiện Công an xã Vụ Bổn đang phối hợp với Công an xã Cư Pui xác minh danh tính, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.