Hồ Suối Dầu xả lũ, nhiều địa phương tỉnh Khánh Hoà có nguy cơ ngập lụt

(VTC News) -

Ngày 10/11, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Khánh Hòa ban hành kế hoạch vận hành điều tiết hồ chứa nước Suối Dầu, mức xả nước cao tới 60m3/s có thể khiến nhiều nơi tại Khánh Hoà ngập lụt.

Theo đó, từ 10h cùng ngày, mực nước hồ Suối Dầu đã đạt cao trình 40,81m, với lưu lượng nước chảy về hồ bình quân từ 35 đến 40 m3/s. Căn cứ quy trình vận hành, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Khánh Hòa sẽ tiến hành điều tiết nước hồ Suối Dầu để duy trì mực nước và tạo dung tích phòng lũ.

Nhiều địa phương vùng hạ du có nguy cơ bị ngập lụt cục bộ khi hồ Suối Dầu xả lũ

Theo kế hoạch, việc vận hành điều tiết dự kiến kéo dài từ 7h sáng 11/11 đến 9h sáng 16/11. Trong thời gian này, lưu lượng điều tiết xả nước sẽ dao động từ 5,0 m3/s đến 60,0 m3/s, theo nguyên tắc xả lưu lượng nhỏ và tăng dần; tập trung xả lưu lượng lớn vào thời gian từ ban ngày (từ 7h đến 17h) và giảm dần về đêm (từ sau 17h đến 7h sáng hôm sau). Trong trường hợp mưa trên lưu lượng dự kiến có biến động tăng, lưu lượng xả sẽ được điều chỉnh kịp thời.

Đáng chú ý, việc xả nước điều tiết kết hợp với lượng mưa ngoài lưu lượng hồ và hiện tượng triều cường có thể làm dâng mực nước, gây ngập lụt cục bộ tạm thời tại một số khu vực trũng thấp ven sông. Các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng nguy cơ gồm: xã Suối Dầu, xã Cam Lâm, xã Suối Hiệp, xã Diên Lạc, xã Diên Khánh, cùng các khu vực ven sông Cái Nha Trang thuộc phường Tây Nha Trang và phường Bắc Nha Trang.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, tài sản và cơ sở hạ tầng, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Khánh Hòa đề nghị UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan khẩn trương thông báo rộng rãi cho người dân vùng hạ du biết để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời.

Trong một diễn biến khác, Ban Quản lý vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà cũng có công văn đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn cảnh báo người dân và du khách tuyệt đối không tắm biển, vui chơi trong thời gian mưa lũ ảnh hưởng đến khu vực ven biển Nha Trang.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang cũng đề nghị các đơn vị phối hợp với Đội Cứu nạn, cứu hộ tuyên truyền, nhắc nhở, ngăn chặn người dân và du khách tiếp cận khu vực bãi tắm, bờ biển và những nơi tiềm ẩn nguy hiểm trong thời gian có cảnh báo của cơ quan chức năng.

Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Khánh Hoà cũng cảnh báo ngày và đêm 11/11, vùng biển tỉnh Khánh Hòa có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6; ngoài khơi và Đặc Khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.