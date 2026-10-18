Lũ cuốn gây sạt lở nghiêm trọng ở đèo Đa Mi, Lâm Đồng

(VTC News) -

Ngày 18/10, lãnh đạo xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương dọn dẹp hiện trường lũ cuốn gây sạt lở trên Quốc lộ 55, đoạn qua suối Đa Chos, đèo Đa Mi.

Đất đá do lũ cuốn tràn xuống đường đèo Đa Mi trên Quốc lộ 55. Hiện tại, xe cộ vẫn di chuyển khó khăn.

Theo vị lãnh đạo này, chiều 17/10, khu vực đèo Đa Mi xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều giờ. Nước từ thượng nguồn đổ về suối Đa Chos gây lũ cục bộ, cuốn theo đất đá tràn xuống Quốc lộ 55, vùi lấp mặt đường trên đoạn dài hàng chục mét.

Lũ cuốn trôi đất và hệ thống cống, rãnh ở địa phương.

Nước lũ còn kéo theo đất đá tràn vào nhà một số hộ dân trong khu vực, khiến nhiều tài sản như tủ lạnh, xe máy và đồ dùng sinh hoạt bị ngập, hư hỏng.

Vườn sầu riêng, trái cây của người dân bị nước lũ cuốn ngã.

Ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm mét khối đất đá vẫn còn ngổn ngang khắp nơi. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về không chỉ vùi lấp mặt đường mà còn gây sạt lở, xói mòn đất sản xuất của 4 hộ dân trong khu vực. Nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt bị nhấn chìm hoặc cuốn trôi.

Nhà cửa người dân bị sạt lở, có nguy cơ đổ sập xuống hố do bị nước lũ cuốn trôi nền đất.

Theo người dân sống tại địa phương, đây là trận lũ lớn nhất từ trước tới nay xảy ra tại nơi này. Nước lũ đổ về quá nhanh, khiến các gia đình không kịp trở tay. Chỉ sau ít phút, toàn bộ tài sản, vật dụng trong nhà đều bị nước nhấn chìm. Nước lũ gây sạt lở cuốn trôi hàng chục cây sầu riêng, măng cụt, bơ của người dân.

Máy móc, phương tiện vẫn đang dọn dẹp đất đá trên đường.

Ông Lê Thái An cho hay: “Nhà tôi bị nước ngập sâu, đồ đạc trong nhà bị nước ngâm, hư hỏng hết”.

Cũng theo bà con sống tại đây, hiện tại bờ suối Đa Chos bị lũ cuốn sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào taluy âm đường đèo Đa Mi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu tiếp tục có mưa lớn.

Hiện tại các phương tiện đi qua khu vực này chỉ di chuyển theo một chiều, dưới sự điều tiết của lực lượng chức năng.