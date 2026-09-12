Hàng trăm nhà dân ở Đồng Nai ngập sâu sau trận mưa lớn

(VTC News) -

Đến trưa 12/9, nhiều nhà dân tại phường Phước Tân vẫn ngập sâu sau khi nước sông Buông dâng nhanh, chảy xiết vào khu dân cư từ sáng 11/9.

Một số tuyến đường bị nước bao phủ, dòng chảy mạnh khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo UBND phường Phước Tân, khoảng 9h15 ngày 11/9, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến nước sông Buông dâng cao, chảy xiết và tràn vào nhiều tuyến đường, khu dân cư.

Khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng là một phần khu phố Hương Phước, gồm các tổ 9A, 9A1, 9A2, 9B, 9B1, 9C, tổ 10 (thuộc khu phố Miễu cũ) và tổ 17, 18. Nơi ngập sâu nhất khoảng 1,5m, ảnh hưởng khoảng 320 hộ dân.

Người dân được lực lượng chức năng hỗ trợ di dời tài sản, di chuyển qua khu vực ngập.

Ngay khi nước dâng, lực lượng quân sự phối hợp công an, bảo vệ dân phố, ban điều hành khu phố và các đoàn thể tổ chức cảnh báo tại những điểm nguy hiểm, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Theo UBND phường Phước Tân, hiện mực nước đang rút dần. Sau khi nước rút, địa phương sẽ huy động lực lượng cùng người dân dọn vệ sinh, rửa nhà cửa, đường sá, khử khuẩn giếng nước và phun thuốc diệt muỗi.

Lực lượng dân quân căng dây cảnh báo, hạn chế người dân tiếp cận khu vực nước chảy mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/9, Nam Bộ tiếp tục nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Diễn biến thời tiết này khiến nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, ven sông tiếp tục được lưu ý.