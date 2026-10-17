Hành trình lai dắt nhịp cầu lá dừa 3.400 tấn từ Vũng Tàu về sông Sài Gòn ra sao?

(VTC News) -

Thông tin từ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (DDC), đơn vị đảm nhận gói thầu số 2 của dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, hành trình lai dắt nhịp chính cây cầu cùng hệ đỡ với tổng cộng 3.400 tấn, sẽ bắt đầu từ sáng sớm mai, 18/10.

Theo lịch trình, 4h sáng, sà lan sẽ rời bến của nhà máy Đại Dũng tại cảng Đông Xuyên - phường Rạch Dừa và bắt đầu hành trình lai dắt. Từ 4h30 đến khoảng 9h30, sà lan sẽ di chuyển với quãng đường 18km, theo sông Dinh đến Vịnh Gành Rái, trạm hoa tiêu Vũng Tàu đến luồng sông Sài Rạp.

Nhịp cầu đi bộ hình lá dừa qua sông Sài Gòn đã hạ thủy thành công, sẵn sàng hành trình 124km về Bến Bạch Đằng.

Từ trạm hoa tiêu luồng sông Sài Rạp - Cần Giờ, sà lan tiếp tục di chuyển lần lượt từ phao số 5, đến phao SR05, với thời gian khoảng 7 giờ 30 phút.

Để đảm bảo an toàn, đoàn sà lan chỉ di chuyển vào ban ngày, và dừng neo đậu kiên cố từ 17h, tại phao SR05 đến 5h sáng hôm sau.

Ngày 19/10, sà lan tiếp tục hành trình lai dắt từ phao SR05 về sông Sài Gòn, theo khu vực Cảng Calofic đến phao 69A, tiếp tục đến cầu Bình Khánh (Nhà Bè), thời gian di chuyển khoảng 4 giờ.

Từ phao số 58 trên sông Nhà Bè, đoàn sà lan tiếp tục di chuyển qua Rạch Phú Xuân đến Mũi Đèn Đỏ, đến cầu Phú Mỹ, theo các phao 79, 68 về sông Bến Nghé, thời gian di chuyển 5 giờ.

Khoảng 15h ngày 19/10, từ Bến Nghé, đoàn sà lan sẽ tiếp tục di chuyển theo sông Sài Gòn về Bến Bạch Đằng, tiếp cận khu vực dự án và cập bến bên bờ Thủ Thiêm, chờ hợp long theo kế hoạch vào ngày 21/10.

Tổng chiều dài hải trình đưa “lá dừa nước” về bến trung tâm là 124km.

Sà lan Trung Nam S05 thuộc Công ty CP vận tải đa phương thức Vietrantimex làm nhiệm vụ vận chuyển khối thép 3.400 tấn này. Đây là sà lan chuyên dụng có trọng tải toàn phần hơn 14.000 tấn, chiều dài hơn 100m, rộng 36m và độ mớn nước 6,1m.

Nhịp chính cầu đi bộ dài 187m, thiết kế vòm thép uốn lượn và bệ đỡ công trình với tổng trọng lượng hơn 3.000 tấn.

Để lai dắt sà lan, một tàu kéo công suất lớn đảm nhiệm lực kéo chính, hai tàu lai dắt hoạt động áp mạn điều chỉnh hướng đi, cùng một tàu kéo dự phòng túc trực suốt hành trình. Toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến luồng đều phải tuân thủ hướng dẫn giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 5 km, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng tới đoàn lai dắt.

Vào 2h15 ngày 16/10, khối kết cấu cầu thép 3.400 tấn của cầu đi bộ đã được hạ thủy thành công xuống sà lan.

Ngay sau khi hạ thủy, đội ngũ kỹ sư tiếp tục chằng buộc hệ thống cáp neo kiên cố, để cố định khối thép, sẵn sàng cho hải trình vượt biển và luồng sông lớn.

Tiếp đó, trong khoảng 48 giờ, đội ngũ kỹ thuật tiến hành kéo căng các cụm cáp neo liên kết hệ khung đỡ với các móc cố định trên boong sà lan, bảo đảm kết cấu được giữ ổn định trong quá trình vận chuyển.

Sau khi hoàn tất công tác chằng buộc, đơn vị thi công và tư vấn giám sát sẽ phối hợp kiểm tra, xác nhận toàn bộ hệ thống neo giữ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và phương án hành trình lai dắt. Trên cơ sở đó, sáng 17/10, Cảng vụ TP.HCM đã nghiệm thu, có quyết định chấp thuận phương án bảo đảm an toàn hàng hải lai dắt sà lan vận chuyển nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Các hạng mục xây dựng hai đầu cầu dẫn, kết cấu cầu, cầu thang xoắn, cầu thang bộ, thang máy, bể nước cảnh quan và trạm bơm nước... đã cơ bản hoàn tất.

Theo kế hoạch, cầu đi bộ sẽ hợp long ngày 21/10. Công tác hợp long được tính toán theo điều kiện thủy văn và mực nước sông Sài Gòn, với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng kỹ thuật.

Sau khi hợp long, công trình tiếp tục được hoàn thiện các hạng mục mặt cầu, lan can, cảnh quan và các tiện ích đi kèm…, hình thành không gian đi bộ và kết nối cảnh quan hai bên bờ sông.

Sở Xây dựng TP.HCM đã thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa phục vụ thi công gói thầu xây lắp số 2, thuộc dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Việc cấm luồng tạm thời diễn ra ngày 19/10 và từ 2h - 18h trong hai ngày 21 và 22/10.

Với phần xây dựng, hiện các gói thầu XL01, XL02 do Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1) thực hiện đã hoàn thành các hạng mục xây dựng hai đầu cầu dẫn, kết cấu cầu, cầu thang xoắn, cầu thang bộ, thang máy, bể nước cảnh quan và trạm bơm nước.

UBND TP.HCM cũng đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo, điều hành để hỗ trợ thực hiện công tác hạ thủy, lai dắt và lắp dựng nhịp chính cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn.

Ban chỉ đạo gồm lãnh đạo UBND TP.HCM, lãnh đạo các sở ngành, phường xã, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan.

Trưởng Ban chỉ đạo là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh, Phó Trưởng ban thường trực là ông Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.