Sạt lở đồi sau mưa lớn vùi lấp nhiều rẫy cà phê, hoa màu ở Gia Lai

(VTC News) -

Ngày 8/9, UBND xã Gào (tỉnh Gia Lai) thông tin, đợt mưa lớn kéo dài những ngày đầu tháng 9 trên địa bàn gây ra nhiều đợt sạt lở, sụt lún đất trên diện rộng. Hàng loạt mảng đồi bị sạt trượt xuống các khe suối, vùi lấp nhiều diện tích hoa màu cùng hạ tầng sản xuất của người dân.

Gần 1.000 m² đất rẫy bất ngờ sạt trượt xuống khu vực ruộng phía dưới, sâu gần 20 m.

Theo thống kê sơ bộ từ UBND xã Gào, tình trạng sạt lở diễn ra tại 7 thôn, làng trọng điểm như Nang Lông-Osơr, Nhao, Ia Kênh, Plei O Pếch...), ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 60 hộ dân. Trong đó có khoảng 36,2 ha lúa bị hư hại; hàng trăm cây cà phê và 50 cây sầu riêng chờ thu hoạch bị cuốn trôi và nhiều gia súc, gia cầm bị chết.

Các cơ sở hạ tầng, thiết bị bị thiệt hại, cụ thể có 2 hồ chứa nước và 2 cầu dân sinh bị cuốn trôi; 5 máy bơm, 1 giếng đào bị hư hỏng, vùi lấp. Nhiều đoạn đường giao thông bị sạt lở hoặc ngập sâu từ 20-40 cm, đập tràn một số thôn bị ngập gây chia cắt cục bộ.

Tại xã Gào, tình trạng sạt lở diễn ra tại 7 thôn, làng, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 60 hộ dân.

Theo phản ánh của người dân xã Gào, tình trạng trượt lở đất diễn ra dữ dội nhất ở các khu vực rẫy ven suối khi gần 1.000 m² đất rẫy bất ngờ sạt trượt xuống khu vực ruộng phía dưới, tạo thành hố sâu gần 20 m, gây thiệt hại ước tính hơn 200 triệu đồng.

UBND xã Gào cho biết, khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã triển khai các giải pháp cấp bách như huy động lực lượng tại chỗ khắc phục, sửa chữa tạm thời các điểm sạt lở để đảm bảo giao thông bước đầu cho người dân.

Lực lượng chức năng cũng đã tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực đồi núi bị nứt, có nguy cơ sạt trượt cao; tổ chức lực lượng túc trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến thời tiết.

Đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không lại gần các khu vực đã xuất hiện vết nứt, hố sụt lún nhằm bảo đảm an toàn tính mạng.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực đồi núi bị sạt lở.

“Đến thời điểm hiện tại, xã Gào ghi nhận chưa có thiệt hại về người và chưa có hộ dân nào phải sơ tán khẩn cấp khỏi nhà ở. UBND xã đang tiếp tục rà soát, thống kê chi tiết toàn bộ thiệt hại về tài sản, cây trồng để đề xuất phương án hỗ trợ bà con sớm ổn định sản xuất”, đại diện lãnh đạo UBND xã Gào thông tin.