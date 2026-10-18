Cận cảnh đoàn lai dắt sà lan chở nhịp cầu 3.400 tấn vượt sông về Bến Bạch Đằng

Trước đó, từ đêm 15 đến rạng sáng 16/10, tổ hợp kết cấu vòm thép dài 187m đã được đưa xuống sà lan chuyên dụng trọng tải 14.000 tấn tại khu vực cảng ở Vũng Tàu. Theo đơn vị thi công, quá trình này phải huy động hơn 100 kỹ sư, chuyên gia cùng các lực lượng phối hợp.