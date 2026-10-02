Lào Cai rà soát vùng nguy hiểm, sẵn sàng sơ tán dân trước mưa lớn, lũ quét

(VTC News) -

Theo dự báo, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ tác động đến Đông Bắc Bộ rồi ảnh hưởng đến các khu vực khác của Bắc Bộ. Từ ngày 4/10, khu vực này có mưa vừa, mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ cũng có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc và ngập tại vùng trũng, thấp.

Trước diễn biến trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương cập nhật sát các bản tin dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời đến người dân, nhất là những nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập lụt, dông lốc và mưa đá.

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau trận mưa lớn hồi đầu tháng 8.

Các xã, phường phải rà soát những hộ dân đang ở khu vực nguy hiểm, chuẩn bị phương án di dời người và tài sản khi xuất hiện nguy cơ mất an toàn, ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, người bệnh và các nhóm dễ bị tổn thương.

Chính quyền cơ sở được yêu cầu kiểm tra ngầm, tràn, cầu tạm, bến đò, khu vực ven sông suối, các điểm có nguy cơ sạt lở và vị trí xung yếu về giao thông, dân cư. Khi cần thiết, phải bố trí lực lượng cảnh giới, đặt biển cảnh báo, rào chắn, phân luồng và không để người, phương tiện đi vào khu vực không an toàn.

Các địa phương chuẩn bị lực lượng xung kích, phương tiện, vật tư, lương thực, nước uống, thuốc men và nơi ở tạm để hỗ trợ người dân khi phải sơ tán hoặc bị chia cắt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi diễn biến thời tiết, mưa lũ; kiểm tra công tác phòng ngừa, ứng phó với lũ quét, sạt lở, ngập lụt, đồng thời hướng dẫn bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi, đê điều và các công trình phòng chống thiên tai. Lực lượng trực ban phòng chống thiên tai phải duy trì 24/24 giờ.

Sở Xây dựng chuẩn bị máy móc, phương tiện, vật tư để xử lý sạt lở, ách tắc giao thông, ưu tiên các tuyến phục vụ cứu hộ, cứu nạn, sơ tán và vận chuyển nhu yếu phẩm. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán dân, tìm kiếm cứu nạn.

Sở Công Thương được yêu cầu kiểm tra an toàn hồ chứa, khu vực khai thác khoáng sản, hầm lò, bãi thải và các hồ, đập chứa bùn thải; bảo đảm an toàn điện, chuẩn bị hàng hóa thiết yếu, xăng dầu khi các khu vực bị chia cắt.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nếu thiên tai xảy ra, các địa phương phải tập trung cứu người, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, khôi phục dịch vụ thiết yếu, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh.