Sự thật về công viên Lãm Làng ở Bắc Ninh được chấm 4,3 sao trên Google Maps

(VTC News) -

Video: Nhức mắt cảnh hóa trang dị hợm, nhảy múa phản cảm ở công viên Lãm Làng

Những ngày gần đây, lướt các nền tảng mạng xã hội như TikTok hay Facebook, không khó để bắt gặp giai điệu bắt tai: “Anh em sẵn sàng, đi chơi công viên Lãm Làng...”.

Câu hát chế nghe vừa lạ tai vừa dí dỏm nhanh chóng “thao túng tâm lý” cư dân mạng, khiến không ít người tò mò: Rốt cuộc công viên Lãm Làng ở đâu, có gì độc lạ mà ai cũng rủ nhau đến check-in?

Tập trung nhân vật hóa trang kỳ dị

Trái với suy đoán của nhiều người rằng đây chỉ là một “địa danh hư cấu” tạo ra cho vần điệu, công viên Lãm Làng hoàn toàn có thật. Địa điểm này tọa lạc tại đường Đàm Văn Lễ, khu phố Lãm Làng, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh.

Công viên Lãm Làng được Google Maps chấm 4,3 sao dù nơi đây chỉ là khuôn viên sinh hoạt cộng đồng quy mô nhỏ ở phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh.

Thực tế, nơi đây vốn chỉ là khuôn viên sinh hoạt cộng đồng quy mô nhỏ, được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu đi dạo, tập thể dục buổi sáng và vui chơi thường nhật của bà con lối xóm. Không cảnh quan hoành tráng, không dịch vụ vui chơi thương mại, công viên từng là khoảng trời bình yên, êm ả như bao góc phố nhỏ khác tại xứ Kinh Bắc.

Thế nhưng trên hệ thống định vị Google Maps, địa danh này đang sở hữu số điểm ấn tượng: 4,3/5 sao cùng gần 400 lượt đánh giá tích cực. Nhiều tài khoản còn không ngần ngại để lại những lời bình luận “hóm hỉnh”, biến mục đánh giá bản đồ thành một tụ điểm giao lưu rôm rả của cộng đồng mạng.

Cơn sốt công viên Lãm Làng bắt nguồn từ ca khúc chế lan truyền trên mạng. Việc đặt một cái tên cụ thể, mộc mạc và ít ai biết đến vào bài hát đã lập tức kích thích tính tò mò của giới trẻ.

Không dừng lại ở âm nhạc, công viên Lãm Làng thực sự bùng nổ khi trở thành “sân khấu ngoài trời” của hàng loạt video meme (video ngắn), tiểu phẩm hài hước ngắn.

Người xem không khỏi bật cười khi chứng kiến cảnh tượng những nhân vật tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau như Tôn Ngộ Không; Cướp biển vùng Caribbean và nhiều người diện trang phục hóa trang dị hợm hình voi, gà, khỉ... cùng nhau xuất hiện, giao lưu hay nhảy múa giữa khuôn viên công viên.

Nhóm người hóa trang thành nhân vật kỳ dị biểu diễn giữa đám đông, trong đó có nhiều trẻ nhỏ. (Ảnh cắt từ clip).

Sự đối lập giữa không gian bình dị và những màn hóa trang “lầy lội”, khó đoán đã biến công viên Lãm Làng thành nguồn nguyên liệu dồi dào cho các “thánh chế ảnh”.

Người ta tìm đến các video này không phải để chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh, mà để tìm kiếm tiếng cười sảng khoái và sự ngẫu hứng đầy sáng tạo của người trẻ.

Hiện tượng công viên Lãm Làng một lần nữa cho thấy sức mạnh lan tỏa đáng kinh ngạc của mạng xã hội. Chẳng cần những chiến dịch quảng bá tiền tỷ, chỉ một giai điệu bắt tai kết hợp cùng sự hóm hỉnh đời thường cũng đủ biến một góc phố bình dị trở thành “tọa độ” phủ sóng khắp cõi mạng.

Không gian bình yên bị “bức tử”

Đằng sau hàng triệu lượt xem trên màn hình điện thoại lại là một thực tế gây nhức nhối đối với người dân sinh sống xung quanh. Khuôn viên công cộng thanh bình nay có nguy cơ bị biến tướng thành tụ điểm livestream bát nháo, câu view bất chấp.

Một người hóa trang thành nhân vật gà, mặc trang phục sặc sỡ và biểu diễn tại khu vực sân chơi công viên Lãm Làng. (Ảnh cắt từ clip)

Cứ vào mỗi buổi tối, đặc biệt là dịp cuối tuần, bãi cỏ và các lối đi bộ trong công viên lại ken đặc người. Nhiều thanh thiếu niên diện trang phục hóa trang hình thú rồi vô tư biểu diễn các điệu nhảy uốn éo, lắc hông kệch cỡm theo các trào lưu dung tục trên mạng xã hội.

Bao quanh họ là hàng loạt chân máy quay, điện thoại livestream cùng các dàn loa kéo thi nhau dội nhạc sàn đinh tai nhức óc suốt nhiều giờ liền. Đám đông hiếu kỳ vây kín reo hò, biến cả khuôn viên thành một “sàn diễn” tự phát ồn ào và nhếch nhác.

Bà Nguyễn Thị Hòa (58 tuổi, người dân sống gần công viên) bức xúc: “Dù nhà cách công viên một đoạn, nhưng tối cuối tuần nào gia đình tôi cũng phải đóng chặt cửa kính để tránh tiếng nhạc xập xình tra tấn. Ra ngoài đi bộ thì chẳng còn lối đi vì đám đông quây kín mít. Người già chúng tôi chỉ mong tìm chút không khí thoáng đãng, giờ bước chân ra cửa là thấy đau đầu, mệt mỏi”.

Người dân nơi đây mong muốn công viên Lãm Làng trở lại đúng chức năng là không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí lành mạnh.

Không chỉ là vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn, nhiều bậc phụ huynh còn lo ngại trước những tác động tiêu cực đến con trẻ. Chị Trương Thị Thúy (phường Nam Sơn) chia sẻ: “Hôm trước dắt con ra chơi, cháu thấy mấy người mặc đồ con vật uốn éo quái gở liền khóc thét vì sợ. Những hành vi lệch chuẩn diễn ra công khai này rất dễ tiêm nhiễm nhận thức méo mó cho các cháu nhỏ nếu ngày nào cũng phải chứng kiến”.

Chưa dừng lại ở đó, làn sóng người đổ về mỗi đêm còn kéo theo hàng loạt hệ lụy về an ninh trật tự: xe máy dựng la liệt chiếm dụng lòng lề đường, rác thải vứt bừa bãi khắp các bãi cỏ, cùng nguy cơ tiềm ẩn về va chạm, xô xát giữa các nhóm quá khích...

Tăng cường kiểm soát

Động cơ thúc đẩy các nhóm người duy trì hoạt động nhảy múa mỗi tối xuất phát từ việc “săn tương tác” trên TikTok và Facebook để nhận quà tặng ảo quy đổi ra tiền mặt. Việc lạm dụng không gian chung để phục vụ mục đích cá nhân đã gây bức xúc lớn trong dư luận địa phương.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, Thượng tá Nguyễn Vũ Bẩy, Trưởng Công an phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh cho biết đơn vị đã sớm nắm bắt tình hình và chủ động phương án bảo đảm an ninh trật tự tại công viên Lãm Làng.

Lực lượng chức năng phối hợp với an ninh cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát và nắm bắt địa bàn.

Theo Thượng tá Bẩy, Công an phường đã tham mưu cho UBND phường Nam Sơn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc, đồng thời bố trí cán bộ phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát và nắm bắt địa bàn.

“Những ngày qua, một số bạn trẻ tập trung về công viên quay video ‘đu trend’, hát nhạc chế và nhảy múa theo trào lưu mạng xã hội. Hoạt động này khiến khu vực đông người hơn thường lệ nhưng chưa phát sinh hành vi phức tạp hay vi phạm đến mức phải xử lý”, Thượng tá Bẩy thông tin.

Trước tình trạng người dân và giới trẻ đổ về công viên ngày một đông, Trưởng Công an phường Nam Sơn nhấn mạnh thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở để người dân vui chơi, giải trí lành mạnh, đúng quy định pháp luật và giữ gìn nếp sống văn minh đô thị nơi công cộng.