Hồ ở Lâm Đồng bị sụt lún gần 15.000m², đường xá nứt nẻ, hư hỏng sau mưa lớn

(VTC News) -

Ngày 26/9, lãnh đạo xã Bảo Lâm 2 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, khu vực ven hồ thủy lợi Đắk Lông Thượng, thôn Lộc Đức 10 bị sụt lún trên diện rộng với gần 15.000m², kéo dài gần 300m dọc theo bờ hồ.

Đoạn sụt lún gần hồ Đắk Lông Thượng.

Tại đây xuất hiện nhiều vết nứt lớn, kéo dài. Một tuyến đường bê tông bị đứt gãy hoàn toàn. Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình trạng sạt trượt, sụt lún.

Ghi nhận tại hiện trường, một số công trình homestay gần khu vực sạt lở nguy cơ bị ảnh hưởng. Nhiều cây sầu riêng, cà phê bị nghiêng, có thể đổ xuống vực. Tình trạng sụt lún, sạt lở xuất hiện gần một tuần qua và đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp.

Những vết nứt và sụt lún xuất hiện với quy mô lớn khiến nhiều người lo lắng.

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Ngọc Phúc đánh giá tình trạng sạt lở, sụt lún gần hồ Đắk Lông Thượng là nghiêm trọng. Ông yêu cầu chính quyền địa phương và các ngành chức năng theo dõi sát diễn biến, chủ động phương án bảo vệ an toàn hồ, đập và người dân có nhà ở, đất sản xuất gần khu vực nguy hiểm.

Đường xá bị hư hỏng nặng vì sụt lún.

Các đơn vị được yêu cầu khẩn trương đo đạc, kiểm kê hiện trạng, thu thập dữ liệu quan trắc, kiểm tra địa chất và xác định mức độ nguy hiểm để có phương án xử lý.

Trong thời điểm mùa mưa, các giải pháp phải được triển khai khẩn trương nhằm hạn chế sạt lở tiếp tục lan rộng, không để ảnh hưởng đến công trình đập của hồ chứa.

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng, chính quyền địa phương phải có phương án di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, không để người dân qua lại tại vị trí đang sụt lún.

Lực lượng chức năng được bố trí trực 24/24 giờ để theo dõi, cảnh báo và xử lý khi có tình huống phát sinh.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin tin, từ đêm 17/9 đến ngày 20/9, mưa lớn kéo dài tại xã Bảo Lâm 2 gây sạt lở tuyến đường ven hồ Đắk Lông Thượng, thuộc thôn Lộc Đức 10. Vết nứt và sạt lở còn kéo dài về phía sườn đồi khoảng 600m, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt khi mưa lớn.

Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân có thể do mưa lớn kéo dài tạo dòng chảy xiết, gây xói mòn chân đất và làm trượt nền đường.

Hồ thủy lợi Đắk Lông Thượng được xây dựng năm 2007, dung tích hơn 11 triệu m³, cung cấp nước tưới cho hơn 2.000 ha cà phê tại xã Bảo Lâm 1 và Bảo Lâm 2.