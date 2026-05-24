Golfer Lưu Ngọc Sáng vô địch Tiền Phong Golf Championship 2026

Giải đấu do Báo Tiền Phong tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), đồng thời chào mừng Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Với sự phối hợp của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HST, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành cùng Golf Pro, giải năm nay quy tụ hơn 250 golfer tranh tài ở 4 bảng đấu, tạo nên bầu không khí sôi động tại một trong những sân golf hàng đầu phía Nam.

Xuyên suốt ngày thi đấu, cuộc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu diễn ra hấp dẫn với nhiều màn bám đuổi quyết liệt. Vượt qua các đối thủ nặng ký, golfer Lưu Ngọc Sáng giành danh hiệu Best Gross đầy thuyết phục với thành tích 75 gậy.

Ngày 24/5, vận động viên Lưu Ngọc Sáng giành chức vô địch Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần 2 năm 2026.

Sau mùa giải đầu tiên tổ chức thành công, Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần 2 năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải golf phong trào giàu ý nghĩa và có sức lan tỏa mạnh mẽ của golf Việt Nam. Không chỉ là sân chơi thể thao, giải đấu còn truyền tải thông điệp kết nối cộng đồng, tri ân lịch sử và lan tỏa trách nhiệm xã hội.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức - cho biết giải đấu đã diễn ra thành công, an toàn và hoàn thành toàn bộ mục tiêu đề ra.

“Theo tôi, giá trị lớn nhất của giải đấu không chỉ nằm ở các danh hiệu được trao, mà còn ở sự đồng hành của hơn 250 golfer cùng các đại biểu, đối tác, nhà tài trợ để tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ cho một giải đấu giàu ý nghĩa”, Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Ông Phùng Công Sưởng cũng cho biết giải đấu diễn ra trong thời điểm cả nước hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày Bắc - Nam sum họp một nhà. Vượt lên khuôn khổ của một sự kiện thể thao đơn thuần, đây còn là dịp để cộng đồng golfer cùng tri ân các cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Thay mặt Ban tổ chức, Nhà báo Phùng Công Sưởng gửi lời cảm ơn tới Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các đơn vị đồng hành đã góp phần để giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại Gala trao giải, Ban tổ chức tiến hành đấu giá nhiều vật phẩm giá trị nhằm gây quỹ cho các hoạt động an sinh xã hội và thiện nguyện. Nổi bật trong đó là bức tranh Hồ Gươm bằng đồng mạ vàng 24K do Nghệ nhân Quốc gia Phạm Hoàng Điệp sáng tác và bình rượu sâm Ngọc Linh quý hiếm do Công ty Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông trao tặng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cùng các đơn vị tài trợ, đồng hành đã trao 400 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Tân, xã Sông Rây và Hội Cựu chiến binh phường Tam Phước (Đồng Nai) nhằm hỗ trợ cựu chiến binh, gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Khép lại mùa giải thứ hai thành công cả về chuyên môn lẫn ý nghĩa xã hội, Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải đang từng bước tạo dựng dấu ấn riêng trong làng golf Việt Nam. Giải đấu không chỉ là nơi hội tụ đam mê golf mà còn trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và niềm tự hào dân tộc.