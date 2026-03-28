Huyền thoại golf Tiger Woods bị bắt giữ sau vụ tai nạn, nghi dùng chất kích thích khi lái xe

Theo Daily Mail, huyền thoại golf Tiger Woods đã bị bắt vào ngày 27/3, sau khi điều khiển xe với tốc độ cao trên đường dân cư ở Jupiter Island. Khi cố vượt một xe tải kéo rơ-moóc, ông va chạm từ phía sau khiến chiếc SUV lật nghiêng. Woods bị cáo buộc lái xe không tỉnh táo, gây thiệt hại tài sản và không chấp hành yêu cầu xét nghiệm theo quy định.

Cảnh sát trưởng hạt Martin, John Budensiek, cho biết Woods lái xe tốc độ cao trên đường dân cư và có dấu hiệu bị ảnh hưởng chất kích thích. Theo nhận định ban đầu, ông có thể đã sử dụng một loại thuốc hoặc chất kích thích.

Tại hiện trường, Woods tỏ ra lờ đờ. Ông đồng ý kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở, kết quả âm tính, nhưng hai lần từ chối xét nghiệm nước tiểu, một lần tại hiện trường và một lần tại trại giam.

Chiếc xe của Tiger Woods bị lật sau vụ tai nạn. (Nguồn: AP)

“Anh ta hợp tác, nhưng rất thận trọng trong lời nói để tránh tự buộc tội mình”, cảnh sát Budensiek cho biết.

Woods được đưa về Khu phức hợp An ninh Công cộng hạt Martin để làm thủ tục vào khoảng 15h (giờ địa phương). Ảnh chụp hồ sơ của ông được công bố tối cùng ngày, cho thấy gương mặt mệt mỏi, đôi mắt sưng và đỏ.

Huyền thoại golf may mắn không bị thương trong vụ tai nạn. Trong thời gian tạm giữ, ông được giam riêng để đảm bảo an toàn.

Sau khoảng 8 giờ, Woods được bảo lãnh tại ngoại. Khi rời trại, ông ngồi ở ghế phụ, gương mặt lạnh lùng, môi mím chặt, thỉnh thoảng liếc nhìn đám đông phóng viên và người hâm mộ vây quanh. Người lái xe đưa Woods rời đi được cho là Rob McNamara – bạn thân lâu năm và đối tác kinh doanh của ông.

Cảnh sát trưởng John Budensiek cho biết Woods phải bị tạm giữ tối thiểu tám giờ trước khi được tại ngoại, nhấn mạnh: “Dù có là ai, nếu vi phạm pháp luật thì đều bị xử lý như nhau”.

Tiger Woods được bảo lãnh tại ngoại sau hơn 8 tiếng trong buồng giam. (Nguồn: Daily Mail)

Đây không phải lần đầu Woods vướng vào rắc rối. Năm 2017, ông từng bị bắt vì lái xe trong tình trạng không tỉnh táo và bị phát hiện có nhiều loại thuốc trong cơ thể, bao gồm hai loại thuốc giảm đau. Sau đó, ông được đưa vào trung tâm cai nghiện để điều trị chứng nghiện thuốc giảm đau.

Năm 2009, ông tiếp tục vướng vào một vụ tai nạn nghiêm trọng khi lái xe đâm vào trụ cứu hỏa, sau khi bị vợ cũ Elin Nordegren đuổi khỏi nhà. Sự việc này sau đó cũng khiến ông phải thừa nhận đời sống cá nhân bê bối, với nhiều mối quan hệ ngoài luồng và việc sử dụng chất kích thích.

Năm 2021, Woods gặp tai nạn nghiêm trọng tại California, khiến chân phải bị thương nặng và phải trải qua nhiều ca phẫu thuật để phục hồi.