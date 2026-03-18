Nguyễn Nhất Long bùng nổ ở vòng 2 giải golf Nam A Bank Vietnam Masters 2026

Vòng 2 của Nam A Bank Vietnam Masters 2026 tiếp tục chứng kiến những diễn biến kịch tính khi bảng xếp hạng có sự xáo trộn mạnh mẽ, với các màn rượt đuổi điểm số đầy căng thẳng trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Kết thúc 36 hố, Việt Nam có 02 vận động viên xuất sắc vượt qua nhát cắt để bước vào vòng Chung kết.

Tay golf Nguyễn Nhất Long thi đấu bùng nổ

Dẫn đầu bảng xếp hạng sau hai ngày thi đấu chính thức là vận động viên người Indonesia - Jonathan Wijono với tổng điểm hiện tại (-11), trong ngày hôm nay anh ghi đượ 5 birdie và chỉ mắc 1 bogey tại hố số 9, kết thúc ngày thi đấu với 68 gậy (-4). Bám sát phía sau là nhóm các golfer gồm Jazz Janewattananond (Thái Lan) với kết quả (-10). Xếp ở vị trí T3 là Henry Lee (Canada), Aman Raj (Ấn Độ) và Seungtaek Oh (Hàn Quốc) với kết quả (-9).

Đáng chú ý, về phía các đại diện chủ nhà Việt Nam đã có một ngày thi đấu bùng nổ. Nguyễn Nhất Long và Nguyễn Tuấn Anh cùng khép lại vòng 2 với kết quả 66 gậy (-6), Đây cũng là hai đại diện Việt Nam duy nhất vượt qua nhát cắt của mùa giải năm nay.

Jonathan Wijono dẫn đầu bảng xếp hạng

Hôm nay, Nguyễn Nhất Long đã ghi tới 7 birdie, nổi bật với chuỗi 3 birdie liên tiếp từ hố 7 đến hố 9, qua đó nâng tổng điểm lên (-8), xếp vị trí T3, bám sát nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Anh thể hiện sự trở lại mạnh mẽ với 7 birdie, trong đó có chuỗi 3 birdie liên tiếp từ hố 6 đến hố 8, nâng tổng điểm lên (-7) và xếp vị trí T10.

Sau 36 hố, nhát cắt của giải được xác định ở mốc (-3), và 52 vận động viên đã giành quyền bước vào vòng Chung kết.

Cuộc đua đến ngôi vô địch mùa giải thứ 9 của Nam A Bank Vietnam Masters đang bước vào giai đoạn quyết định. Liệu các golfer Việt Nam sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ, hay các đại diện từ Asian Development Tour (ADT) sẽ giữ vững ưu thế? Tất cả sẽ được trả lời trong vòng đấu cuối cùng.