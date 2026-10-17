Link xem trực tiếp PVF-CAND vs Hưng Yên 18h ngày 17/10, giải Hạng Nhất

(VTC News) -

Trận PVF-CAND đấu với Hưng Yên thuộc vòng 3 giải Hạng Nhất 2026/27 diễn ra lúc 18h ngày 17/10 trên sân vận động PVF. Khán giả có thể xem trực tiếp trận PVF-CAND đấu với Hưng Yên trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp PVF-CAND vs Hưng Yên trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026/27 tại Việt Nam. Trận PVF-CAND đấu với Hưng Yên được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp PVF-CAND vs Hưng Yên có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa PVF-CAND và Hưng Yên được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link xem trực tiếp PVF-CAND vs Hưng Yên hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp PVF-CAND đấu với Hưng Yên được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá PVF-CAND với Hưng Yên (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/cong-an-nhan-dan-hung-yen-6acee764183db3ba8da840c1?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu PVF-CAND vs Hưng Yên trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận PVF-CAND vs Hưng Yên

Chiến thắng đậm 8-1 trước Phú Thọ giúp Hưng Yên trở thành đội bóng gây chú ý nhất ở vòng 2 giải hạng Nhất. Dưới sự dẫn dắt của HLV Bùi Đoàn Quang Huy, Hưng Yên toàn thắng cả hai trận đầu mùa và cho thấy sức mạnh đáng gờm trên hàng công. Dù vậy, cuộc đối đầu với PVF-CAND sắp tới được xem là bài kiểm tra khó khăn hơn đối với thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy.

Ở chiều ngược lại, PVF-CAND bước vào trận đấu sau thất bại 1-4 trên sân của Khánh Hòa. Trước đó, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng có màn khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Long An 2-1 tại giải hạng Nhất và vượt qua Huế 4-1 ở Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, trận thua tại Nha Trang đã bộc lộ nhiều vấn đề trong hệ thống phòng ngự, đặc biệt là khả năng chống đỡ những tình huống lên bóng tốc độ của đối phương.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận PVF-CAND đấu với Hưng Yên nhanh nhất.