Đội Trẻ Công an Hà Nội tranh suất lên hạng Nhất mùa giải 2026/27

(VTC News) -

Sáng 10/3, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2026. Mùa giải năm nay tiếp tục quy tụ 14 đội bóng tham dự, cạnh tranh 3 suất thăng hạng lên thi đấu tại Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27.

Mùa giải 2026 có sự tham dự của 14 đội bóng, gồm 9 đội tiếp tục thi đấu tại Giải hạng Nhì quốc gia từ mùa giải 2025 là Đắk Lắk, Mê Kông Cần Thơ (chuyển giao từ CLB Hoài Đức), Lâm Đồng, Quảng Ngãi (đội Kon Tum trước đây), PVF, Tây Ninh, Trẻ Hà Nội, Trẻ SHB Đà Nẵng và Vĩnh Long; đội Huế xuống hạng từ Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2024/25; cùng 4 đội thăng hạng từ Giải hạng Ba quốc gia 2025 là Trẻ Phù Đổng, Trẻ Công an Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện & thi đấu TDTT Hà Tĩnh và Trường Giang Gia Định.

Lễ bốc thăm chia bảng giải hạng Nhì Quốc gia 2026.

14 đội được chia vào hai bảng, mỗi bảng 7 đội căn cứ theo khu vực địa lý và đăng ký sân thi đấu. Bảng A gồm: Trẻ CAHN, Trẻ Hà Nội, Trẻ Phù Đổng, PVF, TTHL&TĐ TDTT Hà Tĩnh, Huế và Trẻ SHB Đà Nẵng. Bảng B gồm: Mê Kông Cần Thơ, Vĩnh Long, Trường Giang Gia Định, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Theo thể thức thi đấu, các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà – sân khách) ở vòng loại để tính điểm và xếp hạng trong từng bảng. Hai đội có thứ hạng cao nhất ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết, bốn đội sẽ phân cặp thi đấu loại trực tiếp để xác định ba đội giành quyền thăng hạng lên Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt LĐBĐVN và Ban Tổ chức giải, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký VFF, Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh vai trò quan trọng của Giải hạng Nhì quốc gia trong hệ thống thi đấu bóng đá Việt Nam.

Đây không chỉ là sân chơi cạnh tranh suất thăng hạng lên cấp độ bóng đá chuyên nghiệp giữa các đội bóng trên khắp cả nước mà còn góp phần duy trì sự phát triển ổn định của hệ thống thi đấu quốc gia, đồng thời tạo điều kiện cho các địa phương và câu lạc bộ phát hiện, đào tạo nguồn cầu thủ cho các cấp độ cao hơn của bóng đá Việt Nam.

Theo kế hoạch, vòng loại Giải hạng Nhì quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24/3 đến ngày 7/6/2026, trong đó lượt đi từ ngày 24/3 đến 25/4 và lượt về từ ngày 6/5 đến 7/6. Vòng chung kết dự kiến tổ chức từ ngày 13/6 đến 16/6/2026.