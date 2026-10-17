Link xem trực tiếp bóng đá Cần Thơ vs Phú Thọ 17h ngày 17/10, giải Hạng Nhất

(VTC News) -

Trận Cần Thơ đấu với Phú Thọ thuộc vòng 3 giải Hạng Nhất 2026/27 diễn ra lúc 17h ngày 17/10 trên sân vận động Cần Thơ. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Huế đấu với Sài Gòn trên hệ thống của FPT Play và TV360.

Xem trực tiếp Cần Thơ vs Phú Thọ trên kênh nào?

FPT Play và TV360 là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026/27 tại Việt Nam. Trận Cần Thơ vs Phú Thọ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play và TV360, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Cần Thơ vs Phú Thọ có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play, TV360 trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Cần Thơ và Phú Thọ được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link xem trực tiếp Cần Thơ vs Phú Thọ hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Cần Thơ đấu với Phú Thọ được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá Cần Thơ đấu với Phú Thọ (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/thep-can-tho-xuan-thien-phu-tho-6acee5a410e0054c21d4b14e

Để xem trực tiếp trận đấu Huế vs Sài Gòn trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Cần Thơ vs Phú Thọ

Trận hòa 0-0 trước Long An giúp Cần Thơ có điểm số đầu tiên tại giải hạng Nhất 2026-2027, nhưng khả năng ghi bàn vẫn là vấn đề khiến huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn phải tìm cách cải thiện.

Sau thất bại 0-3 trước Hưng Yên ở vòng mở màn, đội bóng miền Tây cần nhanh chóng lấy lại phong độ để không bị các đối thủ phía trên nới rộng khoảng cách. Việc giữ sạch lưới ở vòng đấu vừa qua phần nào cho thấy sự tiến bộ trong khâu phòng ngự.

Ở chiều ngược lại, Phú Thọ hành quân đến miền Tây sau trận thua đậm 1-8 trước Hưng Yên. Dù vậy, Phú Thọ vẫn có cơ sở để hướng tới kết quả tích cực khi từng cầm hòa Khánh Hòa 1-1 và vượt qua đối thủ trên chấm luân lưu tại Cúp Quốc gia.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Cần Thơ đấu với Phú Thọ nhanh nhất.