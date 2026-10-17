Link xem trực tiếp bóng đá Fulham vs Hull City 21h ngày 17/10, Ngoại hạng Anh

(VTC News) -

Trận đấu giữa Fulham và Hull City diễn ra lúc 21h ngày 17/10 trên sân vận động Craven Cottage. Trận đấu thuộc vòng 7 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Fulham và Hull City trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Fulham đấu với Hull City được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Fulham đấu với Hull City có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Fulham và Hull City được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Fulham và Hull City hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Fulham đấu với Hull City được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Fulham đấu với Hull City (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/fulham-hull-city-6ad095f3d7d06b7678aa8371?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu Fulham đấu với Hull City trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Fulham vs Hull City

Fulham và Hull City bước vào cuộc đối đầu tại Craven Cottage với những nỗi lo riêng. Trong khi đội chủ nhà vẫn chưa biết đến chiến thắng tại Ngoại hạng Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Alvaro Arbeloa, Hull City cũng đang nỗ lực chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Fulham khởi đầu mùa giải 2026-2027 không như kỳ vọng khi chỉ giành được 2 điểm sau 6 vòng đấu, với 2 trận hòa và 4 thất bại. Dù từng cầm hòa Liverpool 0-0 và Manchester United 1-1, Fulham vẫn chưa thể tạo ra bước ngoặt về phong độ và đang đứng cuối bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Hull City đang có vị trí tương đối thuận lợi trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi đứng thứ 8 với 9 điểm, không quá xa nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Dù đang góp mặt ở nửa trên bảng xếp hạng, Hull City lại không có được phong độ ổn định trong thời gian qua. Đội bóng này đã trải qua 5 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng, với 3 trận hòa và 2 thất bại.