PVF-CAND hòa Hưng Yên 1-1 trong trận đấu giằng co

(VTC News) -

● Vòng 3 Giải Hạng Nhất 2026-2027 PVF-CAND 1 - 1 Hưng Yên Phi Long 11’ ĐÃ KẾT THÚC Xuân Trường 41’

Tối 17/10, PVF-CAND hòa Hưng Yên 1-1 ở vòng 3 Giải hạng Nhất 2026-2027. Đội chủ nhà vượt lên ngay phút 10 nhờ pha lập công của Đỗ Phi Long, nhưng Hưng Yên gỡ hòa ở phút 41 với bàn thắng của Tạ Xuân Trường. Sau giờ nghỉ, hai đội tiếp tục chơi quyết liệt nhưng không tạo được khác biệt, qua đó chia điểm sau 90 phút.

PVF-CAND nhập cuộc tốt hơn và sớm được đền đáp. Phút 10, Phạm Lý Đức kiến tạo để Đỗ Phi Long dứt điểm trong tư thế thuận lợi, mở tỷ số 1-0. Sau bàn thắng, đội chủ nhà tiếp tục chơi chủ động, nhưng tuyến giữa dần gặp khó khi Hưng Yên tăng cường tranh chấp và tổ chức lên bóng tự tin hơn.

PVF-CAND hòa Hưng Yên với tỷ số 1-1.

Phút 23, Hưng Yên có cơ hội đáng chú ý với pha đánh đầu đi sát cột dọc. Đến phút 41, đội khách tận dụng tình huống cố định và sai sót của hàng thủ PVF-CAND. Lý Đức phá bóng không tốt, tạo điều kiện để Tạ Xuân Trường dứt điểm gỡ hòa 1-1. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Xuân Trường ở giải đấu.

Hiệp hai diễn ra chặt chẽ hơn và xảy ra nhiều va chạm. Cả hai đội đều gặp khó trong việc tạo ra những cơ hội rõ ràng. PVF-CAND có một số tình huống cố định, đáng chú ý là pha đánh đầu của Lý Đức và cú sút vọt xà của Đậu Văn Toàn, nhưng không thể ghi thêm bàn. Trận đấu có tới 8 phút bù giờ và tiếp tục căng thẳng đến những phút cuối, song tỷ số 1-1 được giữ nguyên.

Thông tin trận PVF-CAND vs Hưng Yên

Chiến thắng đậm 8-1 trước Phú Thọ giúp Hưng Yên trở thành đội bóng gây chú ý nhất ở vòng 2 giải hạng Nhất. Dưới sự dẫn dắt của HLV Bùi Đoàn Quang Huy, Hưng Yên toàn thắng cả hai trận đầu mùa và cho thấy sức mạnh đáng gờm trên hàng công. Dù vậy, cuộc đối đầu với PVF-CAND sắp tới được xem là bài kiểm tra khó khăn hơn đối với thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy.

Ở chiều ngược lại, PVF-CAND bước vào trận đấu sau thất bại 1-4 trên sân của Khánh Hòa. Trước đó, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng có màn khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Long An 2-1 tại giải hạng Nhất và vượt qua Huế 4-1 ở Cúp Quốc gia.

Tuy nhiên, trận thua tại Nha Trang đã bộc lộ nhiều vấn đề trong hệ thống phòng ngự, đặc biệt là khả năng chống đỡ những tình huống lên bóng tốc độ của đối phương.