Link xem trực tiếp bóng đá Đà Nẵng vs Hải Phòng 18h ngày 17/10, giải V.League

(VTC News) -

Trận đấu giữa Đà Nẵng vs Hải Phòng diễn ra lúc 18h ngày 17/10 trên sân vận động Chi Lăng. Trận đấu thuộc vòng 4 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Đà Nẵng vs Hải Phòng trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Đà Nẵng đấu với Hải Phòng được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Đà Nẵng vs Hải Phòng có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Đà Nẵng và Hải Phòng được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Đà Nẵng vs Hải Phòng hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Đà Nẵng đấu với Hải Phòng được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Đà Nẵng vs Hải Phòng (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/shb-da-nang-hai-phong-6acf247fc40ecd9f347e106e?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu Đà Nẵng vs Hải Phòng trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Đà Nẵng vs Hải Phòng

Đà Nẵng vừa nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân Quy Nhơn ở vòng 3 V.League 2026-2027. Kết quả này khiến nhiều người bất ngờ khi đội bóng sông Hàn trước đó thi đấu tương đối ổn định, còn đối thủ lại đang gặp không ít khó khăn.

Đà Nẵng có thể trông cậy vào bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu của trung vệ Quế Ngọc Hải cùng thủ môn Bùi Tiến Dũng. Dù vậy, sự hiện diện của hai cầu thủ kỳ cựu khó có thể tạo ra khác biệt nếu hàng phòng ngự không duy trì được sự ăn ý và khả năng phối hợp trong các tình huống chống đỡ sức ép từ đối phương.

Trong khi đó, Hải Phòng cũng đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu thuyết phục. Sau màn khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 3-1 trước Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng đất cảng liên tiếp nhận hai thất bại trước 1-4 Ninh Bình và 1-2 trước Thanh Hóa.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Đà Nẵng vs Hải Phòng nhanh nhất.