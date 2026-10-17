Link xem trực tiếp bóng đá Man City vs Ipswich Town 21h ngày 17/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Manchester City và Ipswich Town diễn ra lúc 21h ngày 17/10 trên sân vận động Etihad. Trận đấu thuộc vòng 7 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Man City và Ipswich Town trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027. Trận Man City đấu với Ipswich Town được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Man City đấu với Ipswich Town có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Man City và Ipswich Town được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Man City vs Ipswich Town hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Man City đấu với Ipswich Town được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Man City đấu với Ipswich Town (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/manchester-city-ipswich-town-6ad09794054335415e6382e1

Để xem trực tiếp trận đấu giữa Man City và Ipswich Town trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Man City vs Ipswich Town

Man City vừa phải nhận thất bại 2-4 trước PSG tại Champions League, qua đó chấm dứt chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Enzo Maresca vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội tại Ngoại hạng Anh khi giành trọn 18 điểm sau 6 vòng đấu đầu tiên.

Nếu tiếp tục vượt qua Ipswich, HLV Enzo Maresca sẽ đi vào lịch sử Man City với tư cách nhà cầm quân đầu tiên giúp đội bóng giành 7 chiến thắng liên tiếp ngay từ đầu mùa giải. Đây là động lực không nhỏ để đội chủ sân Etihad hướng tới thêm một kết quả thuận lợi.

Ở chiều ngược lại, Ipswich chưa duy trì được phong độ ổn định khi thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Dù vậy, chiến thắng ở lần ra sân mới đây phần nào giúp đội khách giải tỏa áp lực, đồng thời có thêm sự tự tin trước chuyến hành quân đến Etihad.

Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ Man City. Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng thành Manchester đều giành chiến thắng trước Ipswich. Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội, Man City được đánh giá cao hơn trong cuộc đọ sức sắp tới.