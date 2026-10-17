Link xem trực tiếp bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An 18h ngày 17/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An diễn ra lúc 18h ngày 17/10 trên sân vận động Hà Tĩnh. Trận đấu thuộc vòng 4 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đấu với Sông Lam Nghệ An được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đấu với Sông Lam Nghệ An được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đấu với Sông Lam Nghệ An được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/hong-linh-ha-tinh-song-lam-nghe-an-6acf256a9a07dc98928342ec?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bước vào cuộc tiếp đón Sông Lam Nghệ An sau chiến thắng 3-1 trước Thể Công Viettel ở vòng đấu trước. Kết quả này không chỉ giúp thầy trò HLV Phan Như Thuật giành thêm 3 điểm quan trọng mà còn khẳng định khả năng cạnh tranh của đội bóng núi Hồng tại V.League 2026-2027.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An cũng có khởi đầu thuận lợi khi duy trì thành tích bất bại sau 3 vòng đấu, với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Giành được 7 điểm, đội bóng xứ Nghệ hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Những kết quả tích cực trong giai đoạn đầu mùa giúp thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn thêm tự tin, đồng thời tạo nền tảng để hướng tới mục tiêu duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An nhanh nhất.