Link xem trực tiếp bóng đá Everton vs Chelsea 18h30 ngày 17/10, Ngoại hạng Anh

(VTC News) -

Trận đấu giữa Everton và Chelsea diễn ra lúc 18h30 ngày 17/10 trên sân vận động Hill Dickinson. Trận đấu thuộc vòng 7 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Everton vs Chelsea trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027. Trận Everton đấu với Chelsea được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Everton đấu với Chelsea có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Everton và Chelsea được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Everton vs Chelsea hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Everton đấu với Chelsea được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Everton đấu với Chelsea (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/everton-chelsea-6ad0915d0f3b7987de0207ab

Để xem trực tiếp trận đấu Everton đấu với Chelsea trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Everton vs Chelsea

Everton đang duy trì thành tích bất bại sau 6 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, với 2 chiến thắng và 4 trận hòa. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV David Moyes góp mặt trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng, đứng trên đối thủ Chelsea đúng một bậc. Điểm mạnh của đội bóng vùng Merseyside nằm ở hệ thống phòng ngự chắc chắn, khi mới nhận 5 bàn thua kể từ đầu mùa.

Trong khi đó, Chelsea vừa tìm lại cảm giác chiến thắng bằng kết quả 5-1 trước Bournemouth ở vòng đấu trước, qua đó khép lại chuỗi 3 trận liên tiếp hòa và thua. Kết quả này mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho đội bóng thành London, đặc biệt ở khả năng tấn công.

Dù vừa có chiến thắng tưng bừng trước Bournemouth, Chelsea vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục. Dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso, đội bóng thành London cho thấy sức tấn công đáng gờm với 15 bàn thắng sau sáu vòng đấu. Tuy nhiên, hàng phòng ngự lại bộc lộ không ít sơ hở khi để thủng lưới tới 13 lần.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Everton đấu với Chelsea nhanh nhất.