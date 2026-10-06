Link xem trực tiếp Công An Nhân Dân vs Huế 18h ngày 6/10, Cúp Quốc gia

(VTC News) -

Trận Công An Nhân Dân đấu với Huế diễn ra lúc 18h ngày 6/10 trên sân vận động PVF. Đây là một trong ba trận đấu muộn của vòng loại, có ý nghĩa xác định những tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2026-2027. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Xem trực tiếp Công An Nhân Dân vs Huế trên kênh nào?

Trận Công An Nhân Dân vs Huế ngày 6/10 được chiếu trực tiếp trên hệ thống của FPT Play, gồm website chính thức tại địa chỉ fptplay.vn và ứng dụng dành cho thiết bị di động. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên FPT Play và TV360.

Người xem có thể truy cập FPT Play và TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa Công An Nhân Dân và Huế được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Link FPT Play trực tiếp Công An Nhân Dân và Huế hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Công An Nhân Dân và Huế được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Công An Nhân Dân và Huế (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/cong-an-nhan-dan-hue-6ac3400ec7d5222affabcfb9?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp Công An Nhân Dân và Huế trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Công An Nhân Dân và Huế

Công an Nhân Dân tiếp Huế trên sân PVF. Dù cùng thi đấu tại giải hạng Nhất, đội chủ nhà được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng lực lượng và đặt mục tiêu cạnh tranh suất thăng hạng mùa này. Trong khi đó, Huế chủ yếu hướng đến nhiệm vụ trụ hạng nên khó dành nhiều ưu tiên cho đấu trường Cúp Quốc gia.

Thể thức loại trực tiếp khiến cả hai không có cơ hội sửa sai. Đội thắng sẽ giành quyền vào vòng 1/8, còn đội thua phải dừng bước. Với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm tiến sâu hơn, Công an Nhân Dân đứng trước cơ hội thuận lợi để giành vé đi tiếp.