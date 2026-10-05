Link xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia 16h ngày 5/10, FIFA ASEAN Cup

(VTC News) -

Trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16h ngày 5/10 trên sân vận động Gelora Bung Karno (Indonesia). Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, TV360.

Xem trực tiếp Việt Nam vs Malaysia trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của FIFA ASEAN Cup 2026. Trận Việt Nam đấu với Malaysia được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên TV360.

Người xem có thể truy cập FPT Play hoặc TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận tranh hạng ba giữa Malaysia và Việt Nam được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Link FPT Play trực tiếp Việt Nam vs Malaysia hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Việt Nam đấu với Malaysia được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play và TV360.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Việt Nam đấu với Malaysia (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/malaysia-viet-nam-6ac1bade2a97816536d49c9e?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp Việt Nam đấu với Malaysia trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt Internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Việt Nam vs Malaysia

Không thể giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng Ba. Cả hai đều hướng đến một chiến thắng để khép lại giải đấu với kết quả tích cực.

Hai đội bước vào cuộc đối đầu này với những tổn thất đáng kể về lực lượng. Malaysia không còn sự phục vụ của đội trưởng Dion Cools, người rời đội sau chiến thắng 6-0 trước Singapore ở lượt cuối vòng bảng vì lý do gia đình. Trên hàng công, Faisal Halim cũng vắng mặt do chấn thương bắp chân.

Đội tuyển Việt Nam cũng không có lực lượng tốt nhất. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết sau trận gặp Pakistan, một số cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng. Hoàng Hên và Tài Lộc chưa đạt trạng thái tốt nhất, trong khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh gặp chấn thương cơ.