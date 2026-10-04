HLV Tan Cheng Hoe: 'Tôi rất tự tin, Malaysia muốn đạt điều gì đó trước Việt Nam'

(VTC News) -

Chiều 5/10, trận tranh hạng Ba Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. HLV trưởng đội tuyển Malaysia - ông Tan Cheng Hoe tin rằng đội bóng của mình có thể làm nên nhiều điều trước đối thủ hàng đầu Đông Nam Á.

“Ngày mai là trận tranh hạng Ba, chúng tôi muốn làm được điều gì đó, thi đấu tốt và duy trì những điều tích cực. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi cảm thấy tự tin và các học trò đang thi đấu tốt. Nhưng chúng tôi phải tôn trọng Việt Nam bởi họ có đội hình rất mạnh và là một trong những đội hàng đầu Đông Nam Á”, HLV Tan Cheng Hoe cho biết.

HLV Tan Cheng Hoe tự tin trước trận gặp Việt Nam.

Nhà cầm quân người Malaysia cho rằng FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu chính thức, nên cuộc đấu giữa các đội tuyển sẽ rất khác. Đội tuyển Malaysia có sự chuẩn bị tốt, bầu không khí tuyệt vời và tinh thần sẵn sàng đối đầu đội tuyển Việt Nam.

HLV Tan Cheng Hoe nói thêm: “Các học trò của tôi đang ở giai đoạn hồi phục sau vòng bảng khó khăn. Đội tuyển Malaysia cần làm tốt khâu này. Cầu thủ cũng cần duy trì trạng thái thi đấu và sự tập trung cho cuộc đọ sức với Việt Nam.

Chúng tôi hiểu rằng đội tuyển Việt Nam chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh, thi đấu với tốc độ cao. Malaysia có nhiều cầu thủ chất lượng, những người có thể kiểm soát trận đấu. Đội của tôi cần tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn, cần sự sắc bén không chỉ riêng trận gặp Việt Nam. Malaysia phải duy trì cách chơi của mình”.

Trước màn đối đầu nhiều duyên nợ này, cả hai đội đều chứng kiến tổn thất về mặt lực lượng. Malaysia không có sự phục vụ của Faisal Halim vì chấn thương còn Dion Cools chia tay đội tuyển vì lý do gia đình.

Đội tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của hai cầu thủ Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son vì chấn thương. Phạm Gia Hưng đã về nước, trong khi đó, khả năng ra sân của Bùi Hoàng Việt Anh còn bỏ ngỏ.